Pilař k losu: Znovu nám dochází, že jsme dosáhli na neskutečný úspěch

„Skoro všichni jsme se sešli v kabině a los sledovali. Pořád jsme zůstávali v osudí, bylo to až do konce napjaté. Nakonec zbyly dvě skupiny, které jsme si přáli. Polovina kluků chtěla tu v čele s PSG, polovina tu s Bayernem, Barcelonou a Interem. Dopadlo to krásně, dokonale,“ řekl v rozhovoru s novináři záložník Václav Pilař.

Přiznal, že sám by se o něco raději přiklonil ke skupině s francouzským Paris St. Germain, kde nastupují Mbappé, Messi či Neymar.

„Ale nechci, aby to vypadalo, že jsem zklamaný. Tohle je parádní skupina a moc se těšíme na další hvězdy, které potkáme,“ líčil Pilař.

Na podzim 2011 při první účasti Viktorie v Champions League si zahrál proti Barceloně. A zaujal tehdy i jejího trenéra Guardiolu. „Moc jsem to tehdy prožíval. Teď nás čeká jiná Barcelona. Nechci říci, že slabší, to určitě ne, ale bez Messiho. Ale zase s Lewandowskim a dalšími skvělými posilami, které přivedla.“

V interní tipovačce třiatřicetiletý záložník vybral Real, Liverpool a právě Inter Milán.

„S Bayernem i Barcelonou už Viktorka hrála, chtěl jsem někoho nového. Alespoň jeden tým jsem trefil. Jsem za všechny ty velikány šťastný, jsou to obrovské kluby. Znovu si uvědomujeme, na jak neskutečný úspěch jsme dosáhli,“ řekl Pilař.