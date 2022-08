Plzeň je podle Šádka zajištěna na několik let, ale klub chce dál prodat

Šádek převzal klub loni v březnu po Tomáši Paclíkovi, který po téměř 11 letech v pozici vlastníka skončil ze zdravotních a osobních důvodů. Poté deklaroval, že pro Viktorii hledá nového investora.

„Mně se to v podstatě nezměnilo, prodávám klub dál. Nicméně mám asi víc času, víc možností a s větší rozvahou mohu vybírat strategického a silného partnera, který bude chtít klub v dalších letech rozvíjet. A bude s ním mít podobný záměr jako já, a tudíž to bude pro blaho tohoto klubu a ne pro blaho jednotlivce či jakékoliv obchodní společnosti,“ řekl Šádek na tiskové konferenci.

Betano, nový partner klubu Sázková kancelář Betano se stala prémiovým partnerem fotbalové Viktorie Plzeň. Podle zákulisních informací bude do rozpočtu úřadujícího českého mistra přispívat částkou 30 až 40 milionů korun ročně. Stává se druhým nejvýznamnějším sponzorem Viktorie. Prvním zůstává generální partner Doosan Škoda Power. Strojírenská společnost, jejíž jméno je i v názvu plzeňského stadionu, spolupracuje s klubem už 16 let. „Význam podpisu smlouvy s Betanem bych rozdělil do dvou oblastí. Zaprvé je to pro nás čest, že se můžeme připojit k pomyslné rodině klubů takového významu, jako jsou Porto, Benfica a další velké týmy s velkou historií. Zároveň je pro nás toto partnerství důležitým momentem z hlediska zajištění ekonomické stability klubu,“ uvedl šéf klubu Adolf Šádek.

„Ani po postupu do Ligy mistrů neměním názor, že Plzeň potřebuje ať už dalšího strategického a silného investora nebo majitele, který bude klub dál rozvíjet. Nám tohle dalo jenom klid na práci,“ doplnil.

Výrazně se mu ale ulevilo, že se Plzeň vrátila do hlavní fáze evropských pohárů po tříleté absenci, a rovnou do nejprestižnější Ligy mistrů. Podle spekulací médií měl západočeský klub velké dluhy.

„Vždycky je to o tom, jak se rozdovádím. Dá se to utratit poměrně rychle, dá se jednat nehospodárně, dají se dělat hloupé přestupy a peníze vyhazovat z oken. Ani jedno se tady ale určitě nestane. Myslím, že klub se stabilizoval tak, že ve výhledu několika let máme klid na práci a můžeme klub rozvíjet ve všech segmentech,“ uvedl Šádek.

Jeho setrvání v managementu Viktorie není podmínkou případného prodeje. „Já už jsem to říkal i po dobu roku a půl, co probíhal diskusní pořad s několika zájemci na téma prodej klubu. Já tuhle podmínku nikdy neměl a podotýkám do budoucna, že nikdy mít nebudu,“ prohlásil Šádek.

„Je to ryze rozhodnutí té nové společnosti, nového člověka o tom, s kým bude chtít dál klub rozvíjet. Než k tomu dojde, můžu do jisté míry klást podmínky, jakým způsobem si představuju, že by se klub měl rozvíjet. Jestli tady budu, záleží na těch lidech, jestli nějací přijdou,“ doplnil.

Dosavadní jednání s potenciálními zájemci ho neuspokojila. „Rok a půl to běží a zatím jsem se nikam úplně neposunul, abych byl spokojený pro sebe a pro klub,“ řekl šéf Viktorie. „Jestli sem někdo časem přijde, tak není vůbec podmínkou, že tady Šádek musí sedět. Tím ale neříkám, že bych tady nechtěl sedět. Je to klub mého srdce a vždycky bude. Ne, že si to naházím do kufru a pojedu. Viktoria Plzeň zůstane navždycky mým klubem číslo jedna,“ dodal Šádek.