Horváth o losu Ligy mistrů: Velmi vybraná společnost, tohle jsme chtěli

Teď se může do Barcelony těšit znovu, už v roli asistenta českého šampiona.

„Všichni jsme to chtěli. Tohle je opravdu velmi vybraná společnost,“ prohodil 47letý asistent plzeňského trenér Michala Bílka bezprostředně po čtvrtečním losu základních skupin.

Bayern, Barcelona, Inter Milán. Úchvatná odměna pro Plzeň.

Co losu říkáte?

Dostali jsme nejtěžší skupinu, která byla k mání. A pro mě znamená i představu těch momentálně nejhezčích stadionů v Evropě. Milán, Mnichov, Camp Nou... Na ten v Miláně se těším asi nejvíc. Čeká nás spousta krásných zážitků.

Proti Barceloně a Bayernu jste si s Plzní zahrál, vzpomínáte?

Aby ne. Na Bayernu jsme dostali pět kousků, bylo to jednoznačné. V Barceloně jsme prohráli jen 0:2, ale fotbal si moc nezahráli. To spíš v odvetě v Praze, i když jsme dostali čtyři branky.

Není to spíš skupina za trest?

Určitě ne. Máme před sebou šest zápasů s absolutními top týmy. Tyhle zkušenosti mohou kluky zase posunout dál.

Dá se vůbec uhrát třetí příčka, jako se to Plzni povedlo v Lize mistrů už třikrát?

I pro nás je to výzva, jak ubránit světové hvězdy. S Karabachem jsme proti sobě měli Kadyho, hráče, který by v těchto týmech klidně mohl působit. Teď tam takových bude stát deset. Uvidíme, na co budeme stačit.

Z koho máte největší respekt?

Bayern dal teď sedm gólů Frankfurtu, který byl s ním ve stejném výkonnostním koši. To nezní moc vesele, z toho jde až hrůza. Ale těšíme se. Už při losu byly v kabině emoce hodně velké.