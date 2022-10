Slovácko v Konferenční lize? Žádná ostuda, míní Kadlec. Chválí i syna

„Mohl by to být parádní fotbal. Ani jeden tým nebude pod tlakem,“ míní Miroslav Kadlec před čtvrtečním domácím duelem Slovácka s 1. FC Köln v Evropské konferenční lize (od 18.45 na ČT sport).

Slovácko má za sebou čtyři utkání ve skupině. Jak byste zhodnotil jeho dosavadní vystoupení?

Celkově je velmi dobré. Po prvním poločase s Partizanem (Slovácko vedlo 2:0 a hrálo proti desíti) si asi hodně lidí myslelo, že to bude jednodušší. Ale když pak vidí soupeře naživo a srovná to s naší ligou, je to ohromný rozdíl v kvalitě – rychlosti, zpracování balonů, zkrátka ve všem. Všichni v Uherském Hradišti musí být vděční, že se takových zápasů dožili. Kluky stojí utkání v Konferenční lize jeden a půl až dvakrát více sil než v české lize. Atmosféra je pohltí a vybičuje, takže pak jim síly chybí v následujících zápasech v lize. Pohárové duely zvládají velice dobře, v žádném případě to nebyla ani v jednom ostuda.

Slovácko - Köln Čtvrtek 18.45 online

Jste překvapený, že víceméně se všemi soupeři drží krok?

Ani moc ne. V posledních dvou sezonách se dostalo Slovácko v české lize nahoru, viděli jsme, jak vyhrálo finále poháru se Spartou. Třináct čtrnáct hráčů užšího kádru je velmi dobrých. Ale je rozdíl, když hrajete jeden zápas týdně, nebo dva každý týden. Pak se to projeví. Přichází únava, zranění. Všichni vědí, že mužstvo je starší. Nevědělo se, jestli to starší hráči zvládnou, jak budou regenerovat. Není to jen samotný zápas, ale hlavně cestování. Ve venkovních utkáních je všechno zdlouhavé. Letí z Brna, kam musí dojet autobusem. Pak zpátky. Nic snadného. A zapomíná se na první dva soupeře v kvalifikaci. Oba jsou srovnatelní s těmi ve skupině a Fenerbahce bylo nejkvalitnějším soupeřem, se kterým se utkali.

Michal Kadlec, obránce Slovácka

Co říkáte na syna Michala, který v Nice vystřihl na konci utkání sprint z obrany až na hrot a po jeho akci potom padl vítězný gól?

V první moment jsem si ani nevšiml, že je to on. Na levé straně hrají s Kalabiškou a z dálky jsou si podobní. Byl jsem překvapený, že se dostal z pozice stopera až k vápnu soupeře. Ale co hrají na tři obránce, tak se takhle občas vysouvá. Klobouk dolů před ním v jeho věku. (úsměv)

I když je Slovácko se čtyřmi body ve skupině poslední, po vítězství v Nice má postup ve svých rukou. Čekal byste to?

Je to překvapení. Když jim vylosovali tak těžkou skupinu, říkal jsem si, že kdyby vyhráli jeden, možná dva zápasy, byla by to paráda.

Takže jak vidíte šance na případný postup?

Šance je vždycky, ale musí se vyvarovat chyb, kterých se dopouštěli v prvních zápasech. Na této úrovni se sebemenší ani ne chyba, ale polochyba trestá.

Klíčový pro vývoj bude domácí duel s Kölnem. Co od něj čekáte?

Mentalita bundesligových týmů je taková, že budou chtít hrát dopředu, žádného zanďoura. Otázka, s jakou taktikou půjde Slovácko. Jestli bude hrát otevřený fotbal, nebo si počkají vzadu a budou vyrážet do rychlých protiútoků. Každopádně to bude diametrální rozdíl oproti české lize. Všechny týmy tady brání v devíti lidech na třiceti čtyřiceti metrech od brány. A když nemáte top útočníka, je velice složité se prosadit jeden na jednoho.

Co říkáte na Köln, který má stejně bodů jako Slovácko?

Tolik mě to zase nepřekvapuje. Poháry nehráli dlouhé roky a je to vidět. Zápasová zátěž čtvrtek–neděle je pro ně také nová. Abyste to zvládali, potřebujete mít široký kádr a ostřílené hráče. Po prvním zápase jsem nepočítal, že Partizan povede skupinu, ale ze všech čtyř týmů ve skupině má právě on nejvíce zkušeností s evropskými poháry.

První vzájemný zápas v Německu prohrálo Slovácko 2:4. Co si z něj vybavíte?

Köln vedl v poločase 2:0, ale utkání mohlo skončit klidně naopak. Výsledek hodně ovlivnil rozhodčí. Na začátku pustil některé fauly domácích na červenou kartu, na druhé straně některé zákroky okamžitě pískal. Byla vidět přidaná hodnota pro top tým z Evropy proti trpaslíkovi. Kdyby byl na stadionu VAR, třeba by se za stavu 2:2 po faulu na Kalabišku kopala penalta. Sporných verdiktů bylo několik. Za měsíc se o tom neví, ale když se podíváte zpátky, roli to hrálo.

Trenér Kölnu Slovácko pochválil, tamní média ale o týmu psala s despektem. Znamená to, že ho neberou vážně?

To je klasické sebevědomí a myšlení velkého národa. Neberou, že by jakýkoliv bundesligový tým měl mít se Slováckem problémy. Trenér to ale vidí věcně, že Slovácko nenechalo kůži zadarmo. Zápas se lámal kolem 55. minuty. Mohl skončit jinak. Proto střídal tři hráče, snažil se to změnit a vyšlo mu to.

Bylo by pro Köln velký průšvih, kdyby nepostoupil ze skupiny?

Ne, ale bylo by to zklamání. Hrají poháry po x letech, na postup netlačí. Spíše si to užívají. A i kdyby postoupili, těžko by pak něco uhráli v play off. Pokud před nimi skončí Nice a Partizan, vezmou to jako fakt. Ale kdyby na jejich úkor postoupilo Slovácko, asi by bylo dusno. Novináři by jim to dali pocítit.

Köln v pátek prohrál v Mohuči 0:5. Může ho to nějak poznamenat?

V hlavách budou mít, že dostali pět branek. Nemusí být jistí v obraně, gólman sem nepojede se sebevědomím. Ale nebudou pod takovým tlakem jako v bundeslize. Když nepostoupí, nic se neděje. Je to pro ně utkání na odlehčení, ne s takovými nervy jako v bundeslize.

Naopak Slovácko otočilo v závěru utkání s Teplicemi. Bude to vzpruha?

Hráli pěkný fotbal v domácí soutěži i v Konferenční lize, ale nedařilo se jim dlouho vyhrát. A když ho ještě dokázali otočit, bude to směrem do kabiny pozitivní signál. Pro Slovácko to bude podobný zápas jako pro Köln. V nejhorším případě ho prohrají. Nemusí být svázaní jako v lize, kde jsou dole. Bude plný dům. Budou hrát naposledy ve skupině doma, užijí si to. Bude to pro ně daleko snadnější utkání na hlavu než s Teplicemi.

Fanoušci Kölnu mají zákaz výjezdů na venkovní zápasy, ale na stadionu asi budou. Nemáte z toho trochu obavy?

Jejich sektor bude uzavřený. Volali jsme si se známým, který dělá Kölnu a říkal mi, že skoupili v předprodeji snad tisíc lístků. Ale nejsou to žádní chuligáni.