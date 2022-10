Trpký konec Slovácka v Evropě. Je strašné, že tady není VAR, říká kouč Svědík

„Bolí to,“ hlesl kapitán Slovácka Michal Kadlec.

„Je těžké se s tím vyrovnat,“ přidal se trenér Martin Svědík.

Slovácku stačil bod, aby si to s Partizanem rozdali v přímém souboji o postup, na evropské scéně ale končí s neodbytným pocitem křivdy. A naštvaní na rozhodčí.

Proti bundesligovému soupeři se statečně prali, dřeli. Až osm minut před koncem dostali gól z pokutového kopu. Hosté předtím zahrávali ještě jednu penaltu, ale tu Nguyen chytil.

„Je strašné, že tady není VAR. Ale otázka je, jestli to (rozhodčí) chtěl. Jsem přesvědčený, že to bylo vědomě udělané. O to je to smutnější. Nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Zavánělo to velkou tendenčností,“ pustil se Svědík na tiskové konferenci bez servítků do kritiky tria gruzínských arbitrů v čele s hlavním Kruašvilim. První pokutový kop krátce po pauze „zavinil“ Trávník, snažil se odblokovat nabíhajícího Adamjana, který o něj zakopl.

„Zdálo se mi, že první penalta vůbec neměla být. Šlo o souboj tělo na tělo. Rozhodčí mi ale řekl, že byla tisíciprocentní,“ prohodil Kadlec. „Nemusel ji pískat,“ mínil také brankář Filip Nguyen, který směr střely hostujícího kapitána Kainze vystihl a nepříliš umístěnou ránu vyrazil.

Větší emoce vyvolala druhá penalta. Kruašvili se ji zdráhal nařídit, ale zákrok Kohúta v rohu vápna vyhodnotil jako nedovolený jeho asistent Varamišvili. Střídající slovenský záložník Duda ji v 82. minutě proměnil.

„Chtěl prodloužit balon, jenže kopl do mě, spadl jsem, on mi zavadil o nohy a svalil se,“ líčil kritický okamžik Kohút, který předtím vystřídal Trávníka.

Jasno měl také Svědík: „Rozhodčí ať si vyhodnotí jiní pánové. Na této úrovni by se ale takové věci neměly stávat, znehodnocuje to tuhle soutěž. Ať pískají férově, a ne takhle jako v zápasech,“ připomněl Svědík, že i z Kölnu odjížděla slovácká výprava s výhradami k výkonu ukrajinského sudího Aranovského. „K velkým týmům mají rozhodčí větší respekt než k nám. Neznají nás,“ prohodil sportovní šéf klubu Veliče Šumulikoski.

Zatímco v Německu mělo Slovácko šance výsledek otočit, v domácí odvetě by bylo asi spokojené s plichtou.

„Byl to vyrovnaný zápas, remíza by mu slušela. Škoda. Štěstí se nepřiklonilo na naši stranu. Mrzí nás, že jsme se po výhře v Nice ještě víc neporvali o postup. Hlavně kvůli regionu a fanouškům, kteří znovu přišli na fotbal,“ děkoval jim Kadlec.

Utkání se původně mělo hrát ve čtvrtek, ale kvůli mlze byl začátek dvakrát odložen a začalo se s více než hodinovým zpožděním.

Jenže už v sedmé minutě Kruašvili duel přerušil, protože nepříznivé počasí neustupovalo a podmínky byly pro fotbal neregulérní.

„Přes mlhu jsem viděl sotva na polovinu hřiště,“ líčil Nguyen.

Zápas Slovácka s Kölnem se ztratil v mlze, po sedmi minutách byl přerušen, dohrávat se bude o den později.

Páteční dohrávka tak začala od sedmé minuty. Nekonal se žádný nástup, hráči se už nezdravili, ale z kabiny zamířili rovnou na své pozice a začínalo se autovým vhazováním hostů na polovině hřiště.

„Těžko mužstvu něco vyčítat. Poháry hrajeme první rok. Každý zápas jsme hráli na hranici svých možností. Soupeři nás svojí kvalitou donutí k chybám, ale tým za pracovitost a organizaci hry chválím,“ hodnotil Svědík poslední domácí představení svého týmu ve skupině, jemuž ale chyběla ofenzivní nadstavba.

„Škoda, že nás ještě víc nepovzbudilo, když Filip chytil první penaltu,“ mrzelo Kadlec, že Slovácko moment nevyužilo.

Třeba když po Nguyenově parádě nedokázal Doski prostrčit ve vápně míč na úplně volného Tomiče.

„Mrzí nás to hodně. Byli jsme blízko remízy, která by nám uchovala naději. Bylo by lepší jet do Srbska s úkolem postoupit. Ale motivaci máme. Získat body do koeficientu, peníze pro klub. A poháry nehrajeme každý rok,“ dodal Svědík.