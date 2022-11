Poslední pohárový zápas si budeme pamatovat nejvíce, říká slovácký Kalabiška

Už přebolelo, že nebudete hrát v Bělehradu o postup?

Je to pár dnů, co jsme doma prohráli s Kolínem. Hodili jsme to za hlavu. Chystáme se na poslední utkání. Budeme hrát o body do koeficientu, peníze pro klub i pro nás. Ale bylo by lepší, kdybychom si to rozdali s Partizanem o postup. Je mi líto, že je to závěrečný zápas. Potkali jsme super týmy, hráli jsme před skvělými návštěvami – 40, 50 tisíci lidmi na Fenerbahce, v Kolíně. Užili jsme si to. Bude na co vzpomínat.

Po duelu s Kolínem, který jste prohráli gólem ze sporné penalty, mluvil trenér Svědík o křivdě. Cítíte ji stále?

Pořád je to v nás. Máme to v živé paměti. Kolín je větší a známější klub než Slovácko, které v Evropě tolik lidí nezajímá. Neříkám, že to rozhodčí dělají schválně, ale chyb v náš neprospěch bylo docela dost.

Bez ohledu na výsledek skončíte ve skupině poslední. Kde hledáte motivaci?

Není to těžké. Je to zápas v pohárech, které jsme si za poslední roky vydřeli. Všechny jsme odehráli se ctí, byli jsme rovnocenným soupeřem, nezklamali jsme. Chceme se předvést v dobrém světle. Nepokazit si příznivý dojem v posledním zápase, který si pamatuje každý nejvíce.

Partizan musí, vy ne. Jaké čekáte utkání?

Těžké. Všichni soupeři jsou ve skupině kvalitní, mají výborné fotbalisty, individuality. Jejich útoční hráči se obtížně brání. Musíme se dobře nachystat, zkoncentrovat. Stejně jako v Nice se bude hrát bez diváků, což by mohla být naše výhoda. Vyhráli jsme tam se štěstím, paradoxně v jednom z našich horších zápasů. Nevadilo by nám, kdyby se scénář zopakoval.

Zmínil jste prázdný stadion, který je kvůli řádění fanoušků Partizanu zavřený. Štve vás to?

Tím, že nemůžeme postoupit, mě to mrzí. Je škoda, že nezažijeme skvělou atmosféru. Kdybychom hráli o postup, bylo by to plus pro nás. Celkově mi přpadá s fanoušky naše skupina zakletá.

Vzpomenete si ještě občas na vaše dva góly z prvního vzájemného střetnutí?

Zápasy jsou rychle po sobě, připadá mi, že to bylo půl roku. (úsměv) Na Slovensku jsem dal nějaké branky v předkolech, ale tyhle byly v základní skupině moje první. Parádně jsme vstoupili do soutěže. V poločase jsme vedli 2:0 a mysleli si, že máme výhru v kapse. Partizan nás vytrestal třemi góly v desíti za deset minut a nakonec jsme byli rádi za remízu. Ale na zápas mi zůstanou krásné vzpomínky, dvě branky, hodně diváků.

Evropské poháry vám sedí. Čím to je?

Soupeři mají šikovné krajní hráče, musíme se na ně soustředit, není lehké je bránit. Na druhou stranu se jim pak nechce moc bránit, a tak mám více prostoru vepředu, což třeba v naší lize není. Takže to bude asi tím.

Michal Kadlec, kapitán fotbalistů Slovácka, děkuje fanouškům za podporu po porážce 0:1 s Kölnem a vyřazení z Konferenční ligy.

Máte po letošní zkušenosti o to větší motivaci si znovu vybojovat účast v pohárech?

Všichni by si je chtěli zahrát každý rok. V lize se nám moc nedaří, ale ztráta ještě není velká. Máme navíc MOL Cup, ale vyhrát ho dvakrát po sobě je těžké a hodně o štěstí.

Boleslav v osmifinále je hratelná?

Mohli jsme jet na Spartu, Slavii, Baník a to by bylo horší. Doma jsme silní, je v našich silách postoupit.

Zbývá vám jich dost?

Cítím se v pohodě, v pár zápasech české ligy mě trenér šetřil. Nejsem unavený ani psychicky. Zápasy se snažím pouštět z hlavy hned druhý den.