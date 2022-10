Svědík po dvou penaltách: Vědomé, výkon rozhodčích zaváněl tendenčností

„Je těžké se s tím vyrovnat,“ řekl trenér Martin Svědík po porážce v domácí odvetě, která jeho tým definitivně vyřadila z pokračování v Evropské konferenční lize.

Výkon gruzínského rozhodčího Kruašviliho a jeho pobočníků na lajně mu ve sváteční den pořádně hnul žlučí. Bez servítků ho na tiskové konferenci označil za tendenční.

Cítíte velkou křivdu?

Hodnocení musíme začínat od našeho výkonu. Fyziologicky byl na hranici našich možností. Když to vezmu fotbalově, tak v první půlce jsme ztráceli hodně míčů, řešení útoků mohlo být lepší. Ale pozorně jsme bránili. Soupeř si po penaltě vytvořil tři příležitosti. Filip nás při první penaltě držel. Nám chyběla kvalita v dohrání ve středu pole nebo ve vápně. Třeba když mohl Doski nahrát Tomičovi do vyložené šance.

Hlavní arbitr Giorgi Kruašvili udílí žlutou kartu také zástupci lavičky Slovácka. První zleva Martin Svědík, sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

A ty dvě penalty?

Je strašné, že tady není VAR. Ale otázka je, jestli to (rozhodčí) chtěl. Jsem přesvědčený, že to bylo vědomě udělané. O to je to smutnější. Nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Zavánělo to velkou tendenčností.

Vnímáte, že rozhodčí k vám přistupují v zápasech na evropské scéně jako k menšímu klubu a straní soupeřům?

Viděl jsem to jen v zápasech s Kolínem. Tam to bylo to samé, je těžké se s tím vyrovnat. Utkání mohlo skončit 0:0. Rozhodly sporné momenty. Těžko mužstvu něco vyčítat. Poháry hrajeme první rok. Každý zápas jsme hráli na hranici svých možností. Soupeři nás svojí kvalitou donutí k chybám, ale dnes tým za pracovitost a organizaci hry chválím. Rozhodčí ať si vyhodnotí jiní pánové. Na této úrovni by se ale takové věci neměly stávat, znehodnocuje to tuhle soutěž. Ať pískají férově a ne takhle.

S čím poletíte za týden do Bělehradu k závěrečnému zápasu skupiny, když jste přišli o šanci postoupit?

Mrzí nás to hodně. Byli jsme blízko remízy, která by nám uchovala naději. Bylo by lepší jet tam s úkolem postoupit. Ale motivace máme. Získat body do koeficientu, peníze pro klub. Máme o co hrát. Je potřeba si vážit zápasů v evropských pohárech. Provinční klub jako my je nehrajeme každý rok. Je to pro nás výborná zkušenost.

Jednodenní odklad zápasu vám naboural program. Je to potíž?

Že se utkání na Spartě přeložilo, je super. Můžeme se nachystat na Partizan a pak na ligu doma s Pardubicemi. Ale stejně to musíme dohrát a týden se třemi zápasy nás nemine.