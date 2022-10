Svědík před Kölnem: Cítíme šanci se porvat o postup, čekáme parádní atmosféru

K uchování postupové naděje před závěrečným utkáním v Bělehradu vám stačí i body. Na něj ale hrát nebudete, že?

S tím do zápasu nepůjdeme. Hrajeme v domácím prostředí, ještě jsme tady ve skupině nevyhráli, byť jsme k tomu měli s Partizanem velmi blízko. Všichni v kabině bychom se chtěli rozloučit s fanoušky vítězstvím. Nastavení mysli musí být jednoznačně na výhru.

První vzájemný jste prohráli 2:4. Čekáte podobnou divočinu, nebo spíše opatrnější utkání jako v následujícím dvojutkání s Nice (0:1, 2:1)?

Všechny zápasy byly atraktivní. Doma s Nice jsme měli náznaky šancí, ale fotbal jako takový měl svoje parametry. V Kölnu jsme dostali v prvním poločase dva góly. Pak jsme hráli vabank a povedlo se nám vyrovnat. Byl to zápas nahoru, dolů, pro oko diváka pěkný fotbal. Rozhodl první poločas, ve kterém jsme dostali dva zbytečné góly ze standardních situací. Ale zejména druhý poločas byl z naší strany velmi dobrý. I po první brance jsme začali hrát aktivněji, měli jsme šance, dobré pasáže, ale potřebovali bychom to konsolidovat, aby takové momenty převažovaly. Negativní se pak i v lize promítají do toho, že dostaneme z ničeho gól. Buď ze standardní situace nebo z rychlého brejku.

V prvním utkání Köln pošetřil několik opor. Počítáte se stejným scénářem?

V Konferenční lize sestavu prostřídávají, dávají šance jiným hráčům. Také oni mají náročný program. Nedá se hrát s jednou sestavu. Chápu, proč to točí. Věří, že mají natolik silný kádr, že kvalitu udrží.

Dá se vyjít z jejich posledního zápasu, který v Mohuči prohráli 0:5?

Myslím, že ne. Vyloučení přišlo poměrně brzo. Střídají lepší a horší zápasy jako my. Kolikrát v bundeslize tápou. Náročný program ve skupině není náročný jen pro nás. Třeba i Nice není na místech, kde se pohybovalo loni. Ne každý zápas se vám povede. Ale čeká nás stejně kvalitní tým jako v Kölnu.

Stejně jako před domácím zápasem s Nice jste se dozvěděli, že příští utkání venku odehrajete na prázdném stadionu Partizanu. Neříkáte si, že skupina je tak trošku prokletá?

Přemýšlím spíše tak, že ve čtvrtek bude plný stadion. Chceme si to užít. Proto jsme chtěli poháry hrát. Věřím, že nám naši skvělí fanoušci pomůžou k dobrému výkonu a k dobrému fotbalu. Aby to lidi bavilo a když přijdou, aby pro ně byl fotbal svátek.

Hostující fanoušci mají po řádění v Nice zakázané výjezdy, ale ve městě a okolí jich už je dost teď. Věříte, že přispějí k atmosféře?

V Kölnu byla kulisa parádní. Tak jako tady byli na finále poháru sparťanští fanoušci a pomohli ke skvělé atmosféře, tak to čekám od kolínských.