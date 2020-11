Juliš opět sestřelil Celtic: Ať mi kluci takhle přihrávají vždycky, to byla paráda

Proti slavnému skotskému klubu Sparta nastoupila podruhé během tří týdnů. Zase vyhrála 4:1 a Juliš k hattricku z Glasgow přidal ve čtvrtek večer další dva góly.

S pěti trefami je po čtyřech kolech druhým nejlepším střelcem Evropské ligy.

„Jsme moc spokojení, já osobně taky. Vyhráli jsme, zlepší se atmosféra a na dva dny máme klid,“ říkal pětadvacetiletý útočník ve čtvrtek večer na tiskové konferenci.

Je na vás vidět, jak jste šťastný.

Musíme se pochválit, zvládli jsme to dobře, jsme moc rádi.

Jak byste výkon mužstva po dvou porážkách v domácí soutěži popsal? Zodpovědný?

Jo, přesně tak. Vyvarovali jsme se těch velkých a zbytečných chyb. Ani za ten jediný gól nikdo nemůže, jejich útočník to udělal skvěle.

Pak jste zápas otočili, ale po půli se nechali dlouho zatlačit. Proč?

My v útoku jsme nebyli schopní udržet míč, ale kluci to vzadu zvládli velmi dobře, skoro do ničeho soupeře nepustili. Pak jsme si počkali na brejk a ten využili. Posledních deset minut se už jen dohrávalo.

Vaše zakončení vypadalo hodně lehce. Bylo to tak i ve skutečnosti?

To první bylo těžší. Neviděl jsem, jestli míč ke mně projde. Pak jsem to tam protlačil na sílu.

A druhý gól?

Ten byl jako tréninkový, byl jsem tam úplně sám. Přesně takhle to zkoušíme na tréninku. Dejvid Karlsson mi to načepoval přesně. Po tom gólu v první půli jsem si věřil a nepochyboval jsem o tom, že bych to nedal.

Patříte k nejlepším střelcům Evropské ligy, mluví se o vás, můžete dostat nabídku na přestup do zahraničí. Máte to v hlavě?

Ne, vůbec takhle nepřemýšlím. Mám ve Spartě novou smlouvu a jsem tady šťastný. Jako útočník jsem od toho, abych ty góly dával. A já jsem vážně rád, že jsme hlavně vyhráli. A jestli se něco děje, to neřeším.

Po losu základní skupiny jste říkal, že dáte víc gólů než slavný Zlatan Ibrahimovic z AC Milán. Po čtyřech kolech to s ním máte 5:0.

To jsem tenkrát říkal z legrace. Já mám Zlatana rád, ať góly dává. Ale hlavně ne nám tady za dva týdny.

To bude poslední zápas ve skupině a vy v něm můžete hrát o postup do vyřazovací části. Jaké šance si dáváte?

Jsme zpátky, máme to ve svých rukou. Když vyhrajeme v Lille a pak porazíme Milán, tak jsme tam. Samozřejmě vím, že Lille i Milán jsou dál než Celtic. Věřím, že se dobře připravíme a že jsme schopní postoupit.