Prohra bolí, nezasloužili jsme si ji. Dvougólový Haraslín těžko hledal slova

Mohl to být jeho zápas, jako nedávno derby se Slavií, které rozhodl.

Pětadvacetiletý slovenský záložník po individuálních akcích skóroval dvakrát v úvodních minutách. Spartu proti velkému favoritovi skupiny poslal k dvougólovému vedení a nasměroval k nadějnému výsledku.

„Myslím si, že celkově naše ofenzivní hra nebyla špatná. Haraslín, Pešek i Hložek svou rychlostí na soupeře platili. Ukázali, co v nich je, co předvádějí i v lize, i když to bylo proti kvalitnějšímu soupeři,“ poznamenal sparťanský kouč Pavel Vrba.



V české lize by sotva protivník na Letné povstal z dvougólového manka. Lyon je však jiný level. „Ale měli jsme to těžké, což nám bylo jasné už před zápasem. Jak jsme dostali ty dva góly, tak bylo pro nás složité se do zápasu vrátit a otáčet ho,“ přiznal na tiskové konferenci hostující útočník Karl Toko Ekambi.

Kamerunský ofenzivní hráč Lyonu byl vedle Haraslína dalším dvougólovým střelcem zápasu, právě on začal pracovat na obratu. Do půle snížil na 1:2, v závěru už zvyšoval na 4:2. Jeho druhý gól byl rozdílový.



„Škoda. Nechali jsme tam všechno. Myslím si, že jsme se dobře předvedli. Je třeba se poučit a pak se můžeme od takového utkání odrazit,“ pravil Haraslín.

První gól dal už po třech minutách. Našel si přetažený centr, z levé strany udělal kličku do středu pole, vyhnul se třem protihráčům a pálil na zadní tyč. Ale trefil obránce Denayera, od které se míč odrazil mimo dosah brankáře Lopese.

Druhý gól padl z podobné akce. Dostal pas za obranu, byl už v pokutovém zemí, zase si navedl míč na pravačku, přízemní střelu poslal mezi nohama bránícího Boatenga a gólmana Lopese zaskočil na přední tyči.

„Tak jsme si to představovali,“ líčil Haraslín pro klubovou televizi.

„Ale po těch dvou gólech, nechci říct, že jsme se možná zatáhli, ale mohli jsme zkusit pokračovat v té hře jako v úvodu. Ale bohužel jsme dostali gól do šatny a to soupeře nakoplo. Po přestávce ukázali svou kvalitu. I tak jsme si prohrát nezasloužili. Bolí to.“

Lyon otočil skóre třemi góly v rozmezí od 42. do 67. minuty. Dvě minuty před koncem dal čtvrtý gól. „Už jsme hráli vabank, všechno dopředu. Chtěli jsme vyrovnat, udělat pro výsledek všechno a dostali čtvrtý gól. To se stává,“ poznamenal Haraslín.

Pak po akci tentokrát z pravé strany trefil tyč. Míč si navedl na levačku a pálil na zadní tyč, od níž se míč odrazil zápasy před odkrytou bránu. Dorážka Hancka neplatila kvůli ofsajdu. Přesto se sparťané ještě třetí branky dočkali od Krejčího, ale pak už byl konec.

„Odehráli jsme dobrý zápas, v tabulce jsme pořád na postupové příčce. V neděli už máme zase ligu. Pak v týdnu domácí pohár, zase ligu a letíme do Lyonu. Bude to náročné,“ podotkl Haraslín.