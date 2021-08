Plzni nehrozí žádný favorit, narazit může na Srby, Bulhary, Chorvaty či Portugalce

Plzeň ve čtvrtek čeká úvodní zápas teprve 3. předkola, ale už bude vědět, s kým si to v případě postupu přes velšský The New Saints rozdá o play off.

Evropská fotbalová unie (UEFA) už před losem rozdělila kluby do čtyř skupin.

Zároveň svou část mají týmy, které vypadly z předkol Champions League, to je tzv. mistrovská větev. V ní Češi mít zástupce nebudou.

Play off Konferenční ligy (možní soupeři pro české týmy) Nasazené týmy

Plzeň - The New Saints

Tottenham

Újpest - Basilej

Limassol - Karabach Nenasazený týmy

CSKA Sofie - NK Osijek

Pacos Ferreira - Larne

Breidablik - Aberdeen

Čukarički - Hammarby Nasazené týmy

Jablonec - Celtic

Soči - Partizan Bělehrad

Lokomotiv Plovdiv - FC Kodaň

AS Roma

Sląsk Wrocław - Hapoel Beer Ševa Nenasazené

Rapid Vídeň - Anorthosis Famagusta

Kostanaj - MŠK Žilina

Santa Clara - Olimpija Ljubljaň

Dinamo Batumi - Sivasspor

Trabzonspor - Molde

Plzeň a Jablonec jsou v hlavní části losu.

Plzeň je v první skupině nasazená a vyhne se tak Tottenhamu, dvojicím Újpest Budapešť - Basilej a AEL Limassol - Karabach, což je pro ni jisté vítané.

K Tottenhamu a třem nasazeným dvojicím budou nalosovány tyto dvojice: CSKA Sofie - Osijek, Pacos de Ferreira - Larne, Breidablik - Aberdeen a Čukaričky Bělehrad - Hammarby.

Plzeň už má za sebou zápasy druhého předkola, běloruský Brest porazila dvakrát 2:1, přičemž venkovní duelu hrála v Jerevanu.

Jablonec tento týden teprve do pohárové kvalifikace vstoupí, v 3. předkole Evropské ligy ho čeká Celtic Glasgow. Díky koeficientu skotského klubu je i tato dvojice nasazená.

Úspěšnější z duelu zůstane v play off Evropské ligy, poražený bude hrát play off Konferenční ligy. A v ní jsou možnými soupeři dvojice Rapid Vídeň - Anorthosis Famagusta, Kostanaj - Žilina, Santa Clara - Olympia Ljublaň, Dinamo Batumi - Sivasspor a Trabzonspor - Molde.

Jablonec je při losu ve stejné skupině jako AS Řím, kterému se vyhne. Narazit nemůže ani na dvojice Slask Wroclav - Hapoel Beer Ševa, Lokomotiv Plovdiv - FC Kodaň a Soči - Partizan Bělehrad.