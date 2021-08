Svátek v Jablonci. Na Celtic může být na Střelnici „plný dům“

„O víkendu vešla v platnost nová opatření pro pořádání hromadných sportovních akcí a díky tomu můžeme na Střelnici dát do prodeje kompletní kapacitu hlediště,“ hlásí web jabloneckého klubu. K dispozici tedy bude 6 108 krytých míst k sezení.

Výrazného zvýhodnění si mohou užívat majitelé sezonních permanentek, kteří mají na předkola evropských soutěží UEFA vstup zajištěn zdarma.

Fanoušci bez permanentek zaplatí jednotnou cenu 500 korun, cena je bez dalších slev. Kompletní informace o podmínkách pro vstup na stadion a o možnosti nákupu vstupenek jsou na www.fkjablonec.cz.

Výprava Celtiku se neusídlila v Jablonci, ale v Praze a fotbalisté si překvapivě ani nevyzkoušejí trávník a prostory na stadionu Střelnice. Středeční předzápasový trénink totiž hráči skotského klubu absolvují v areálu Viktorie Žižkov.

Ani jednomu celku se ligová generálka na pohárový duel nevydařila. Celtic prohrál na stadionu Hearts 1:2, Jablonec padl v Mladé Boleslavi jednoznačně 0:3. „V úvodu to byly hodně hloupé góly a položilo nás to. Tohle se nesmí opakovat. Ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas a musíme ho zvládnout,“ velí zkušený levý bek Jablonce Jan Krob.