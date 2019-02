Coufal marně doufal v Anglii. Asi budu muset někoho zastřelit, vtipkoval

„Už asi šest let si přeju na ostrovy. Já už nevím, asi budu muset někoho zastřelit v tom losování, abych se tam podíval,“ rozesmál přítomné v útrobách Edenu šestadvacetiletý obránce.

SEVILLA FC Rok založení: 1890

Klubové barvy: červená a bílá

Největší úspěchy: mistr ligy 1946; 5x vítěz domácího poháru (1935, 1939, 1948, 2007, 2010); 5x vítěz Poháru UEFA/Evropské ligy (2006-07, 2014-16), vítěz Superpoháru UEFA 2006

Stadion: Ramóna Sáncheze Pizjuána (kapacita 43 883 diváků)

Trenér: Pablo Machín

Opory: Pablo Sarabia, Wissam Ben Yedder, Tomáš Vaclík



O mužstvo z Anglie byl zjevně v kabině Slavie při pátečním losu velký zájem. Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského mohli z osudí dostat Arsenal či Chelsea, jenže s tou si mezi nejlepší šestnáctkou zahraje Dynamo Kyjev.

„Už když na začátku vytáhli Chelsea, tak jsme nadávali všichni. Byli jsme vlastně i kousíček od Arsenalu, který vytáhli hned po nás. Škoda,“ glosoval Coufal, který si proti Seville v Evropské lize zahrál před více než pěti lety pod vedením současného reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého.



Na podzim 2013 fotbalisté Liberce se španělským týmem ve skupině dvakrát remizovali 1:1, byli vůbec jediným týmem, který Sevilla na cestě za třetím evropským triumfem nedokázala aspoň jednou porazit. Coufal nastoupil během duelu v Andalusii na závěrečných dvacet minut.

Jak tedy vidí slávistický obránce recept na úspěch?

„Jsou dvě možnosti: buď nás podcení a my máme nějakou šanci, nebo nás nepodcení a bude to... nechci říct šílené, ale tehdy v Liberci to bylo 180 minut bez balonu. Očekávám něco podobného,“ prohlásil. „Snad nás trochu podcení.“



Ať už to bylo řečeno s lehkou nadsázkou, či ne, Coufal připustil, že v osudí na Slavii číhaly ještě horší varianty než pětinásobný vítěz Evropské ligy.

„Byli tam větší strašáci: já třeba nechtěl znovu do Francie do Rennes k Tomáši Koubkovi, nechtěl jsem určitě do Krasnodaru, nechtěl jsem Salcburk,“ vyjmenovával Coufal. „S atraktivitou jsou fanoušci určitě spokojení a snad budou spokojení i s fotbalem, který předvedeme.“



A koneckonců: do vysněné Anglie může vést cesta právě přes Sevillu.

„No, lehčím úkolem by fakt možná bylo někoho zastřelit,“ zopakoval se smíchem Coufal.