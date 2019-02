Slávistická poprvé: Masopust chce být fotbalovější, Král spoluvládl středu

Pět změn.

Překvapivý tah kouče Jindřicha Trpišovského mnohé zaskočil, některé fanoušky Slavie, soudě podle reakcí ze sociálních sítí, i vyděsil. Ale byla to - se všemi - trefa.

„Trenér měl dobrou ruku,“ poznamenal Masopust, který v novém klubu nastoupil dokonce poprvé. Král, jenž doposud z lavičky oživoval slávistickou hru, zase hrál premiérově v základní sestavě, totéž (na jaře) platilo i o Ibrahimu Traorém a Simonu Delim. Navíc se na hrot vrátil po jednozápasové pauze Milan Škoda.



Trpišovský chtěl jedenáctku oživit energickými hráči. A dokonale eliminoval hlavní sílu Genku, spolupráci Malinovského s Pozuelem, ve středu hřiště, který pomáhal ucpat Král.

„Oni spolu výborně kombinují, jsou na sebe zvyklí, bylo to i vidět. Jsou hodně běhaví. Na začátku jsme si je s Tomášem Součkem a Ibrou Traorém špatně předávali, tak jsme se i dost naběhali. Ale od doby, co jsme se zklidnili a věděli, jak na ně, nedali jsme jim skoro žádný prostor,“ popisoval kudrnatý záložník. „A to byl, myslím, klíč k úspěchu.“

Slávisté Genk i uběhali, od úvodních minut vysoko napadali, nedali lídrovi belgické ligy pokoj, nedovolili mu klidnou rozehrávku. A byť po zaváhání brankáře Ondřeje Koláře brzy prohrávali, nezlomilo je to.

„Akorát nás to nastartovalo,“ pousmál se Masopust, nováček z Jablonce, který odehrál lehce přes hodinu. „Na tuhle šanci jsem čekal a věděl jsem, že jednou přijde. Jsem za ni rád.“



A jak by se šestadvacetiletý krajní záložník ohodnotil?



„Udělal jsem všechno pro to, abych hrál dál. Vím, že to není ono, nebylo to tak fotbalové, jak by si každý představoval, ale byl to zápas po dlouhé době a jsem strašně rád, že jsem hrál,“ konstatoval lehce sebekriticky.

To stále teprve dvacetiletý Král si o místo říkal v předchozích utkáních, proti Genku i v Plzni zaujal. A nezklamal ani teď, naopak.

„Užil jsem si to maximálně. Nervózní jsem nebyl, spíš jsem se těšil. Když se hraje takhle večer, tak na to celý den čekáte a nejradši byste šli na hřiště už ve tři odpoledne,“ líčil pobaveně univerzální fotbalista, který spoluvládl středu hřiště. Odvetu v Belgii odmakal s takovou vervou, že sotva došel do kabiny.

„Nevím, jestli jsem někdy odehrál těžší zápas. Vyždímal jsem se,“ přiznal Král v útrobách stadionu Cristal Arena, kde slávisté velkou výhrou vybojovali osmifinále Evropské ligy. V pátek dopoledne odcestují zpátky do Prahy a chvíli po příletu se dozvědí, kdo bude jejich dalším soupeřem.

„Přál bych si Chelsea,“ uvedl Král.

Splní se mu to?