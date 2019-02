Jsem na kluky pyšný, radoval se Škoda. Ze hry dal gól poprvé od srpna

„Říkal jsem už po prvním zápase, že remíza 0:0 není špatná,“ líčil Škoda po zápase. „Sice jsme dostali gól na začátku, ale pro nás to nic neměnilo, stejně jsme nějaký museli dát. Byli jsme na ně dobře připravení a vyšlo to krásně.“



Vypadalo to, že všechno odšpuntoval nešťastný inkasovaný gól po chybě gólmana Koláře.

My neměli špatný začátek, předtím jsme měli šance, závary... Ale byl to takový blbý gól, nebylo to úplně ideální.

Neměli jste obavu, že to Koláře poznamená?

Ne, to jsme neměli. Já si v první chvíli říkal, že mohl zůstat ve vápně a chytit si to, ale dal si balon na prsa a pak chtěl asi přihrát... Dal to blbě, to se prostě stane.

Co bylo v Genku klíčem k vítězství?

Samozřejmě vyrovnávací gól nám hodně pomohl. Ale myslím si, že jako mužstvo jsme to odehráli fantasticky. Měli jsme velmi dobrý střed, kde Genk táhnou Malinovskij a Pozuelo, ty jsme skvěle přikryli, nenechali jsme je hrát. Já soupeři zavíral stopera. Měli to dopředu těžké.

Zažil jste ve Slavii větší vítězství?

Bylo to skvělé. Musíme si toho strašně vážit, že jsme to takhle zvládli.

Naskočili noví hráči, jak moc byli důležití?

Všichni podali skvělý výkon. Byl jsem i překvapený. Lukáš Masopust hrál první minuty, to pro něj muselo být strašně těžké. Ibra Traoré taky nebyl ani na lavici, na druhou stranu o jeho kvalitách víme. Tihle kluci to odehráli skvěle, Alex Král taky. Opravdu dobré výkony. Vidíte, vlastně ještě Simon Deli: ten taky nehrál, ale víme, jaký je, stopery máme hodně vyrovnané. Nevnímal jsem, že tam je nějaká změna.

Ani pro vás se na hrotu útoku nic nezměnilo?

Na začátku jsem se trošku bál, že tam budu odřízlý, sám... Ale opak byl pravdou, trenéři to postavili skvěle a vyšlo nám to.

Jak vysoko postup řadíte?

Vysoko. Vážím si toho, jsem strašně pyšnej. Na kluky, na fanoušky, na realizační tým. Fakt jsme si to užili.

Druhý gól jste dal hlavou z velké dálky. Už se vám něco takového někdy povedlo?

Ani pořádně nevím, ale je pravda, že to letělo docela dlouho. Modlil jsem se, aby to tam hlavně zapadlo, aby nebyla zase tyčka nebo břevno. Jsem samozřejmě šťastný.

Zapomenete teď na nepodařený zápas v Plzni?

Tohle je strašně důležité: když se nám nepovede nějaký zápas, tak se prostě dokážeme stmelit a ten další zvládnout. To je naše síla.