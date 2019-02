Trpišovský chválil vlastní tým i Genk. Teď chci Krasnodar, vtipkoval

„Postup mezi šestnáct nejlepších jako největší úspěch beru. Vítězství jako jeden z největších,“ říkal poté, co jeho tým zaskočil domácího favorita a vyhrál vysoko 4:1. „Nechci snižovat ty zápasy, které jsem zažil předtím, ať už s Libercem, nebo se Slavií. Ale to, o čem se rozhodlo, je opravdu můj největší úspěch.“



Přitom začátek tomu úplně nenasvědčoval - gólman Kolář udělal velkou chybu a prohrávali jste.

Do utkání jsme vstoupili dobře, až na situaci kdy jsme dostali gól. Hráči táhli za jeden provaz, skvěle pracovali. Drželi se taktického plánu. Bohužel pak přišla ta situace, ale vlastně možná bohudík. V celkovém kontextu nám to pomohlo.

I z tribuny to tak vypadalo - jako by vás nešťastný gól spíš nakopl.

Byli jsme odvážnější, ofenzivnější. Pomohl brzký vyrovnávací gól, dodal nám sebedůvěru. Od té chvíle jsme hráli výborně, napadaly nám tam góly a šlo nám před brankou naproti i štěstí, narozdíl od jiných zápasů v Evropě. Takže velká pochvala pro tým, který celou dobu skvěle pracoval a moc jsem cítil, jak chce postoupit. Jsem rád, že jsme napravili dojem po předchozím nepodařeném zápase s Plzní. Chci poděkovat fanouškům, kteří přijeli, zaplnili celý sektor. To nás hodně motivovalo.

V sestavě jste udělal pět změn. Nebyl to risk?

Neriskovali jsme vůbec, dělali jsem to nejlepší, abychom zápas zvládli. Dlouho jsme nad tím seděli a hledali variantu, aby tam byli vhodní hráči pro náš zamýšlený styl hry, brali jsme v potaz i aktuální formu. Skládali jsme to i tak, aby někteří mohli naskočit v průběhu zápasu a oživit ho. Velká poklona pro ty, kteří dlouho nehráli: Simon Deli, Lukáš Masopust, poprvé v základní sestavě byl Alex Král. Zvládli to skvěle. A my jsme byli stoprocentně přesvědčení, že to je nejlepší varianta a klíč k úspěchu.

Tři hráči ze základní jedenáctky ještě na jaře ani nenastoupili. Zvažovali jste hodně, jestli je postavíte všechny od začátku?

Teď už můžu říct, že klíč byl v pokrytí Malinovského s Pozuelem. Obětovali jsem tři hráče, u kterých jsme věřili, že je vyřadí ze hry a naběhají šestnáct kilometrů. Ibra Traoré odehrál skvělé zápasy v Kodani i Petrohradu, vypadal navíc na tréninku výborně. Zvažovali jsme ho už před Plzní, pak jsme toho trochu litovali. No, trochu... Spíš hodně. Na Genk jsme zkrátka vybrali ty, kteří mají energii, a vyšlo nám to.

Dostanou teď nováčci v sestavě víc prostoru?

Tenhle zápas byl úplně jiný než ty předchozí. Teď bude zase úplně jiný proti Slovácku. Kluci si dodali sebevědomí, ale neznamená to, že budou určitě hrát příště. Ta chvíle to vyžadovala, připravili se na svou roli. Kdyby to nezvládli, roztrhal by je každý na kusy. Ale oni potvrdili, proč v kádru jsou, že s nimi můžeme počítat.

Genk jste zaskočili, chvílemi vás vůbec nestíhal.

Ale já bych chtěl uznat kvality soupeře, je to silný a velký klub, i když výsledek tomu nenapovídá. Viděl jsem hodně jejich zápasů, takže můžu říct, že se nám podařilo vyřadit skvělý tým. Genku přeju titul.

A koho přejete sobě jako soupeře pro osmifinále? Už jste zjišťoval, na koho můžete narazit?

Něco jsem už zaslechl v kabině. Ale radši neřeknu to, co chci, protože to mi nikdy nevyšlo. Tak řeknu, že chci Krasnodar.

Bude postup velkou psychickou vzpruhou?

To uvidíme v pondělí proti Slovácku: čeká nás tým, který je hodně nepříjemný. Ale určitě to dodá sebedůvěru, minulý zápas nám nevyšel, tenhle proti hodně těžkému soupeři ano. Jsme ve třech soutěžích, takže hráči možná jsou i rádi, že budeme sestavu muset rotovat. Ale největší bonus je to, co jsem v předchozí otázce nechtěl říct - že můžeme dostat velký tým a lidi by mohli přijít na velký zápas. Na takový, který si budou dlouho pamatovat.