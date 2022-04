Muž bez nervů. Benzema si zahrál na Panenku, udržel naději, vládne střelcům

Může se zdát, že v poslední době se o něm píše pořád dokola. Ale proč taky ne, když je ve 34 letech nejlepším střelcem Ligy mistrů?

Hlavně díky Benzemovi je Real už v jejím semifinále. V play off už nastřílel devět branek - hattrickem pomohl vyřadit jak PSG, tak i obhájce Chelsea, které dal branku i v domácí odvetě. Další dvě trefy přidal proti Manchesteru City, dalšímu loňskému finalistovi.

Při první ukázal zabijácký instinkt po centru Mendyho, při druhé zase napodobil legendární penaltu Antonína Panenky z mistrovství Evropy 1976: nechal brankáře Edersona skočit k tyči a padáčkem poslal balon pod břevno.

O víkendu na hřišti Osasuny ve španělské lize nedal dva pokutové kopy v rozmezí sedmi minut a pak předvedl v semifinále Champions league tohle?

Jeho střelecký účet v soutěži nyní čítá 14 branek, což je o jednu víc, než jich stihl posbírat polský kanonýr v barvách Bayernu Lewandowski. Ten už je ale ze hry venku stejně jako Haller z Ajaxu (11). Kdo tedy zbývá?

Salah z Liverpoolu, jenž zaznamenal dosud osm tref, by se musel ještě hodně rozstřílet, aby Benzemu dotáhl. Nejlepší střelec Villarrealu Danjuma s nejgólovějším hráčem City Mahrizem mají na kontě ani ne polovinu (6), byť Mahriz měl proti Realu dost šancí si bilanci vylepšit.

Fotbalový spektákl nakonec skončil 4:3 pro City.

„Byl to skvělý zápas z obou stran. Bohužel jsme dostali góly a my sami jsme jich mohli dát víc,“ řekl trenér vítězného týmu Pep Guardiola televizi BT Sport. „Oba týmy pořád chtěly útočit, chtěly hrát. Byla to fotbalová podívaná. Všechna čest Carlovi (Ancelottimu), protože jeho tým je vážně dobrý.“

„Manchester City hraje velmi dobře a my jsme se mu snažili vyrovnat. Dobré je, že jsme dali tři góly. Špatné, že jsme čtyři dostali,“ zhodnotil Ancelotti.

„Pro mě jako fanouška fotbalu to byl fantastický zápas. Ale jako trenér Realu nejsem spokojený s tím, jak rychle jsme dostali dva góly. Ale tři vstřelené bereme na Bernábeu, kde si věříme. Bernábeu je magické,“ vyhlíží italský kouč odvetu na domácím stadionu.

Ta se hraje se ve středu 4. května. A rozhodně je na co se těšit.