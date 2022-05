Druhý díl přestřelky: Real po zisku titulu zkusí obrátit semifinále se City

Druhý finalista fotbalové Ligy mistrů vzejde ze středečního souboje Realu Madrid s Manchesterem City. Domácí půjdou do utkání jako čerstvý španělský šampion, proti lídrovi anglické ligy zkusí otočit stav 3:4 z úvodního duelu. Povede se jim to? Nebo soupeř podruhé za sebou projde do zápasu o trofej?