Guardiola vs. Ancelotti: Carlo má vždycky pravdu! Odveta? Dál otevřená

Všimli jste si, jak se zlobil na Rijáda Mahrize - jednoho ze svých svěřenců, který za stavu 2:0 pro Manchester City zazdil vyloženou gólovku? Místo přihrávky na jednoho ze dvou lépe postavených spoluhráčů střílel z úhlu do boční sítě a Guardiola startoval.

Držel se za hlavu a nevěřícně se otáčel na své spolupracovníky.

„Ale i kdybychom vedli o tři nebo čtyři góly, nic by nebylo rozhodnuté,“ varoval po zápase. „Šance jsme pálili, to je pravda, ale pro mě je důležité, jak jsme se do nich dostávali, jak aktivní a odvážní jsme byli, jak dobře proti skvělému soupeři hráli. Jsem na hráče nesmírně pyšný a na výsledek si rozhodně nestěžuju,“ opakoval.

Manchester City porazil v napínavém prvním zápase semifinále Ligy mistrů Real Madrid 4:3, i když dvakrát vedl už rozdílem dvou branek a spoustu dalších příležitostí nevyužil.

„Oba týmy chtěly útočit. Byla to fantastická podívaná,“ pokračoval Guardiola. „Pogratulovat musím i Carlu Ancelottimu a jeho mužstvu. Jsou tak dobří, kdykoli dokážou zahrozit.“

I proto se příští středu na stadionu Santiaga Bernabeua očekává mimořádně zajímavá odveta - díky těsnému výsledku dál otevřená.

Ancelotti po utkání v Manchesteru zmínil: „Pokud budeme v domácím utkání bránit lépe, postoupíme.“ Guardiola pak výzvu, aby jeho slova okomentoval, přešel s úsměvem. A dodal: „Carlo má vždycky pravdu!“

City cílí na druhý semifinálový úspěch v řadě.

Loni tým z Manchesteru ve svém premiérovém finále Champions League podlehl Chelsea a letos by rád konečně naplnil přání arabských majitelů, pro něž je vítězství v nejprestižnější soutěži na kontinentu posledním nenaplněným fotbalovým snem.

„Do Madridu pojedeme zvítězit,“ slíbil Guardiola.

Totéž ale potřebuje i v Evropě mnohem zkušenější Real.