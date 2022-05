Mohli jsme hrát lépe? Liverpool kouše krutý konec speciální sezony

„Oni vstřelili gól a my ne. To je nejjednodušší vysvětlení fotbalu. Je to kruté, ale tak to je,“ cituje Kloppa web UEFA.com.

„Odehráli jsme dobrý zápas, jenže když to skončí 0:1, víte, že nebyl dobrý dostatečně. Už jsem hráčům řekl, že jsem na ně pyšný, ale oni pochopitelně budou potřebovat víc času. Mají za sebou neuvěřitelnou sezonu. Dvě soutěže jsme nevyhráli nejmenším možným rozdílem.“

Snaha se Kloppovým svěřencům upřít rozhodně nedala, jenže stadion v Saint-Denis jako by pro ně byl snad zakletý.

Už jen proto, že autobus s hráči Liverpoolu k němu dorazil později, než měl. A jeho fanoušci se nemohli dostat dovnitř, tak přelézali plot a francouzská policie je „uklidňovala“ slzným plynem. „O tom, proč se to dělo, toho moc nevím. Jen jsem slyšel, že rodiny měly problém se dostat dovnitř. Musíme počkat, co ukáže vyšetřování,“ řekl Klopp.

Fotbalisty na hřišti zase trýznil vynikající brankář Courtois, kterého nedokázali prostřelit.

„Když je mužem zápasu gólman, je s tím druhým týmem zřejmě něco v nepořádku. Courtois udělal tři úžasné zákroky, ale my si šancí podobného kalibru prostě měli vytvořit víc. Ve finální třetině hřiště jsme měli být lepší,“ doplnil Klopp.

Ne, na tenhle večer v Liverpoolu rozhodně vzpomínat v dobrém nebudou.

„Jsme zničení. Tak dopadnete, když se dostanete až do finále a to nevyhrajete,“ smutnil obránce Andrew Robertson. „Mám-li být upřímný, měli jsme hrát lépe. V druhém poločase určitě. Real Madrid má zkušený tým, který ví, jak se finále vyhrávají, což koneckonců ukázali.“

„Vždy, když prohrajete, přemýšlíte, co jste mohli udělat lépe. Ale mohli jsme v našem 63. zápase hrát naše maximum? Nevím. Dnes večer jsme nebyli odměněni. Real Madrid také někdy finále prohraje,“ přemítal Klopp.

Pro Liverpool to byla náročná sezona. Od Nového roku odehrál 35 zápasů z nichž prohrál pouze dva. Oba v Lize mistrů - v osmifinále s Interem a teď ve finále proti Realu. Díky vítězstvím nad Chelsea už letos získal Anglický i Ligový pohár.

„Zítra sezonu zapijeme. Je dobře, že na to nejdeme hned. Ale až se na to vyspí a vyslechnou si ode mě další proslov, kluci si uvědomí, jak speciální tahle sezona byla.“