Mám štěstí, že jsem se mohl vrátit do Realu, zářil rekordman Ancelotti

Dvaašedesátiletý Ital se čtvrtým vítězstvím stal nejúspěšnějším koučem v historii soutěže a po výhře v pařížském finále mluvil o štěstí, že dostal ve slavném klubu další šanci. Mezi rekordmany se zapsalo i osm hráčů Realu.

„Máme za sebou skvělou sezonu. Nemůžu tomu uvěřit,“ uvedl Ancelotti v rozhovoru pro televizní stanici BT Sport.

„Byl to těžký zápas, hlavně v první půli jsme byli pod velkým tlakem. Rozhodlo ale naše odhodlání, v obraně jsme hráli výborně. Nakonec to vyšlo, zvítězili jsme zaslouženě,“ řekl po utkání, které rozhodl v 59. minutě Vinícius Júnior.

Ancelotti stvořil rekord už pátým postupem do finále, které jeho tým nezvládl pouze v roce 2005, kdy AC Milán podlehl v památném utkání v Istanbulu právě Liverpoolu. Čtvrtým triumfem se Ancelotti osamostatnil před Zinédinem Zidanem, jenž Lize mistrů kraloval s Realem mezi lety 2016 a 2018.

„Co k tomu říct? Měl jsem to štěstí, že jsem se minulý rok mohl vrátit do Realu. Je to fantastický klub a je tu skvělý tým se silným charakterem,“ řekl Ancelotti, který triumfoval v nejprestižnější klubové soutěži dvakrát už jako hráč AC Milán.

Do Madridu, který dříve vedl od roku 2013 do léta 2015, se vrátil z Evertonu, v němž strávil rok a půl místo původně dojednaných čtyř a půl let.

„Rád na Everton vzpomínám, už jsem od některých bývalých hráčů obdržel gratulace,“ líčil Ancelotti, který musel smlouvu v liverpoolském klubu vypovědět, aby loni v létě mohl podepsat v Realu.

Real uspěl v Lize mistrů i v osmém finále novodobé historie. Hned několik fotbalistů tak dorovnalo rekordmana mezi hráči Cristiana Ronalda, jenž byl až do soboty jediným pětinásobným vítězem soutěže.

Pět triumfů mají nově na kontě i Gareth Bale, Dani Carvajal, Luka Modrič, Marcelo, Isco, Casemiro, Toni Kroos a kapitán Karim Benzema.

„Real Madrid je nejlepší tým na světě, a já s ním vyhrál Ligu mistrů doma ve Francii, to pro mě hodně znamená. Jsem na všechny hrdý. Teď si to pořádně užijeme,“ řekl Benzema, s 15 góly nejlepší střelec ročníku.