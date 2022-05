Belgická zeď aneb jak Courtois vychytal finále. Motivace? Nedostatek respektu

Belgický čahoun si při sobotním vítězství 1:0 připsal rekordních devět zákroků a celkem očekávaně dostal cenu pro hráče zápasu.

O jejím držiteli nemohlo být pochyb.

„Jsem na náš tým opravdu hrdý. Drželi jsme se, co to šlo,“ líčil Courtois po duelu, v němž Liverpool statisticky dominoval – vždyť jeho protějšek Alisson nezasahoval ani jednou.

„A když mě tým potřeboval, byl jsem tam, kde jsem měl být.“

To tedy ano! Takový Mohamed Salah si rve vlasy ještě teď, Courtois mu chytil několik střel včetně tutovky ve druhém poločase. Manému zase vytáhl ránu pravačkou konečky prstů na tyč.

„Upřímně, já snad nevěřím tomu, co jsem viděl. To, co Thibaut předvedl, bylo neuvěřitelné,“ smekl před svým brankářem trenér Carlo Ancelotti.

„Už je to dávno, co finále Ligy mistrů rozhodl svým výkonem gólman,“ vyťukal na Twitter v úžasu Iker Casillas, někdejší jednička a legenda Realu Madrid.

Iker Casillas @IkerCasillas Hacia tiempo que no recordaba un portero tan determinante en una final de la @ChampionsLeague @thibautcourtois #APorLa14 oblíbit odpovědět

Courtois zkrátka zazářil. A pozor, k vítězství v nejprestižnější klubové fotbalové soutěži světa nepřispěl jenom svou finálovou magií, i když se o ní logicky mluví nejvíc.

Na cestě k trofeji vychytal pět nul, statistici mu ve 13 zápasech napočítali 55 zákroků. Pro představu, anglický šampion Ederson z Manchesteru City za celou sezonu Premier League zasahoval „jen“ sedmapadesátkrát...

Čtrnáctý triumf Realu Madrid v Champions League nese výrazný Courtoisův podpis. Dvoumetrový belgický reprezentant s medailí na krku před novináři odhalil, co mu pomohlo k bezchybnému výkonu.

„Řekl jsem si: Nikdo mě dneska neprostřelí.“

Kdyby to bylo tak prosté, třeba by nulu udržel i Alisson na druhé straně. Ovšem Courtoise hnala za úspěchem ještě jedna věc. Potřeba dosáhnout na pocit zadostiučinění.

„Jeden magazín mě v březnu neuvedl mezi nejlepšími deseti gólmany světa,“ připomněl žebříček z Four Four Two. „Podle mě to je nedostatek respektu. Neříkám, že jsem si zasloužil první místo, to ne. Ale je přinejmenším podivné, když se po takové sezoně neprotlačím do desítky.“

K tomu Courtoisovi po sebevědomém prohlášení z předzápasové tiskovky – „Když je Real ve finále, vyhraje.“ – chodily z Anglie posměšné zprávy.

„Asi to má něco společného s tím, jak jsem před čtyřmi lety odešel z Chelsea,“ přemítal Courtois, který si přestup do Realu Madrid snažil vynutit i tím, že nedorazil na předsezónní přípravu. Hlavním faktorem pro něj nicméně podle jeho slov byly děti, které žijí ve španělské metropoli s bývalou partnerkou Martou, již poznal během angažmá v Atlétiku.

„Chelsea miluju, ale své děti víc. Snad to lidi chápou,“ pravil Courtois, jenž v Londýně strávil sedm let.

„Vyhrál jsem tam dva tituly, ale v Anglii to asi dostatečně nedoceňují. Asi k tomu přispívá i můj první rok v Madridu, který mi nevyšel, ale teď jsem vítěz, což je pěkná odpověď,“ usmál se.

„Tenhle úspěch jsem potřeboval. Myslím, že teď už jsem si respekt získal.“