Jako Banks, Trautmann či Toldo. Báječný Courtois v kontextu dějin

Je to vlastně paradox. Kritici mu vyčítají, že neumí pořádně hrát nohama, přitom až do dvanácti let střídal brankářskou roli s pozici záložníka. Taky si o sobě už mockrát přečetl, že se do brány Realu Madrid nehodí. Dokonce i doma v Belgii se do něj fotbaloví novináři dřív nešetrně opírali: „Jsi jako bezhlavé kuře!“