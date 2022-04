Obhajoba v háji. Ale stravitelná prohra, řekl Tuchel. Vadilo mu chování sudího

Na odvetu v Madridu své svěřence řádně namotivoval. Smazat dvoubrankové manko? Hotovo za 51 minut. Po gólu Wernera na 3:0 dokonce drželi postupový výsledek.

Jenže geniální šajtle Modriče pak našla ve vápně Rodryga, který snížil na 1:3 a šlo se do prodloužení. V něm hlavou rozhodl Benzema - autor všech tří gólů Realu v úvodním zápase.

„Bylo to buď, anebo. Před zápasem by nikdo netipoval, že povedeme 3:0. Modrič a Benzema pak ale ukázali svou kvalitu,“ mrzelo obránce Antonia Rüdigera.

Real Madrid - Chelsea 2:3. S celkovým skóre 5:4 po výhře 3:1 na Stamford Bridge se z postupu radovali domácí.

„Asi to tak mělo být, zkrátka jsme neměli štěstí,“ pokrčil rameny Tuchel před kamerami televizní stanice BT Sport.

Třeba při gólu Marcose Alonsa to byla vyloženě smůla. Jeho první střela neprošla přes obránce, odražený míč ale pak obratem Alonso poslal do horního rohu.

Při kontrole systémem VAR se přišlo na to, že krajního beka trefil odražený balon do ruky. Čas na reakci měl minimální a podle současného výkladu pravidel o hře rukou by mohl například ještě přihrát a gól by platil. Nebo balon ještě zaseknout.

Fakt, že střílel bezprostředně po ťuknutí míče o ruku, už byl problém.

„Ještě jsem to neviděl na videu, ale jsem zklamaný, že se na to rozhodčí nešel podívat sám. Měl by zůstat pánem na hřišti a nenechat rozhodovat někoho, kdo sedí někde zavřený,“ zkritizoval Tuchel sudího Szymona Marciniaka, který na jaře pískal i derby Slavie se Spartou v české lize.

Nejvíc mu ale vadilo chování polského arbitra ihned po závěrečném hvizdu.

„Když jsem za ním chtěl přijít a poděkovat mu, vtipkoval a smál se s koučem soupeře. Takhle by to nemělo vypadat. Tým přes sto dvacet minut dává do zápasu srdce a pak vidí, jak se rozhodčí směje se soupeřem. To je špatně načasované, což jsem mu také řekl,“ vysvětloval Tuchel.

Chelsea triumf v Lize mistrů neobhájí. A Real Madrid, přes který loni postoupila v semifinále, jí po roce ve čtvrtfinále vyřazení vrátil.

„Na Stamford Bridge proměnili snad každou pološanci. To stačilo. Je potřeba, abychom dělali co nejméně chyb, ale my jich za oba zápasy natropili příliš,“ řekl německý kouč.

„Například dneska: oba góly přišly po našich chybách v rozehrávce krátce poté, co jsme získali míč. To jsou strašně nebezpečné situace, když přijdete o míč, který jste zrovna vybojovali,“ dodal.

Jinak měl pro své svěřence slova chvály: „Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Předvedli jsme kvalitu a hlavně obrovský charakter. Postoupit jsme si zasloužili.“

Jedinou šancí na trofej tak pro Chelsea zůstává FA Cup, kde už je v semifinále. V neděli se střetne s dalším londýnským celkem Crystal Palace.