Nejhorší poločas. Takhle prohrajeme i v Southamptonu, zlobil se Tuchel

Jestli chtějí postoupit do semifinále Ligy mistrů, čeká fotbalisty Chelsea za šest dní pořádná šichta. Na Santiago Bernábeu musí dohnat dvougólovou ztrátu po domácí porážce s Realem Madrid 1:3. „Nejdřív ale pojedeme do Southamptonu. Postarám se o to, aby se nad sebou každý zamyslel, protože s takovou prohrajeme i tam,“ kritizoval kouč Thomas Tuchel.