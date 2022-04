Vyhrát na Realu, jedna z největších výzev, říká trenér Chelsea před odvetou

Chelsea musí venku vyhrát o dvě branky, aby souboj poslala do prodloužení. Před týdnem doma podlehla 1:3, hattrickem se parádně předvedl Karim Benzema.

„O to je naše výzva obtížnější. Vyhrát minimálně o dva góly nebo ještě líp třígólovým rozdílem. To je na Realu velmi těžké, téměř nemožné. Ale i tak to chceme zkusit,“ říká Tuchel. „Jen potřebujeme fantastický scénář, abychom to dokázali.“

Možná taktika se mu zvrtla už před cestou, k odvetě do Madridu se Chelsea vydala bez zraněného belgického útočníka Romela Lukaka.

„Někdy je důležité si věci představovat a snít o nich. Přijdeme na hřiště a vyzkoušíme všechno, protože stojí za to to vyzkoušet. Víra roste s výkonem a snad se nám podaří sen splnit,“ přemítal Tuchel.

Jeho protějšek Carlo Ancelotti hraje o semifinále Ligy mistrů už poosmé. Pokud Real udělá i druhý úspěšný krok, v počtu účastí mezi nejlepšími čtyřmi v Champions League se vyrovnává Pepu Guardiolovi s José Mourinhem.

„Chelsea to samozřejmě u nás zkusí. Kolega Tuchel si může říkat, co chce, ale jsem si jistý, že sem přijedou vyhrát. Velké kluby a skvělí hráči mají v krvi se nikdy nevzdávat,“ řekl Ancelotti. „Máme velký respekt.“

Odvety čtvrtfinále Ligy mistrů úterý 12. dubna 21.00

Bayern - Villarreal (první zápas 0:1)

Real Madrid - Chelsea (3:1) středa 13. dubna

Liverpool - Benfica Lisabon (3:1)

Atlético Madrid - Manchester City (0:1)

Duel bude řídit polský sudí Szymon Marciniak, jenž se spolu se svým krajanem u videa Tomaszem Kwiatkowským představil i v březnovém ligovém derby mezi Slavií a Spartou.

Chelsea a Real se potkaly v semifinále už loni, po výsledcích 1:1 a 2:0 šla dál Chelsea.

V druhém úterním čtvrtfinále je pozice poraženého z prvního duelu jiná. Bayern Mnichov bude ztrátu proti Villarrealu dohánět doma, má jen jednobrankové manko.

„Rozhodně musíme být lepší než v prvním utkání. Stadion se bude otřásat. Předvedeme výkon hodný Bayernu,“ prohlásil záložník Leon Goretzka.

Malý španělský klub může zopakovat historický úspěch - semifinále z roku 2006.

Villarreal nepodlehl německým soupeřům v pohárech pětkrát za sebou a ve vyřazovacích dvojzápasech nad nimi uspěl ve třech ze čtyř případů.