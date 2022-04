Faktor Modrič, Rodrygo i magie. Byli jsme stateční, jásá kouč Realu

Jeho svěřenci si totiž v závěru gólem střídajícího Rodryga po bravurní přihrávce Luky Modriče vynutili prodloužení, v němž o postupu rozhodl Karim Benzema.

„Bylo to těžké, ale na Santiago Bernabéu nikdy člověk nevěří, že by bylo po všem. Je těžké tuhle magii vysvětlit, ale pomáhá vám. Celému týmu to dodalo extra energii, abychom postoupili do semifinále,“ citoval Ancelottiho oficiální web soutěže.

Domácí poprvé inkasovali v 15. minutě po trefě Masona Mounta a ve druhé půli dostali další góly od Antonia Rüdigera a Tima Wernera. V repríze loňského semifinále s Chelsea hrozilo Realu, že ho anglický soupeř opět vyřadí.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas, a to se jen potvrdilo. Myslím, že jsme si nezasloužili prohrávat 0:2. Je pravda, že jsme nebyli v první půli v zakončení tak hladoví, ale nemuseli jsme nijak spěchat,“ řekl Ancelotti.

„Nakonec jsme to vybojovali tím, že jsme měli stále energii udržet se ve hře. Hráči byli stateční a čelili tomu jako válečníci,“ uvedl italský trenér.

Podle Ancelottiho přispělo k úspěchu nasazení Rodryga. Jedenadvacetiletý brazilský útočník přišel na hřiště v 78. minutě, za další dvě minuty snížil a poslal utkání do prodloužení.

„Je to tak, Rodrygo změnil ráz utkání, pomohl nám. Dokázal to už proti PSG a teď také. Je to mladý a důležitý hráč, který potřebuje čas, aby byl ještě lepší. Mám z něj radost,“ řekl Ancelotti, který v kariéře vyhrál Ligu mistrů dvakrát a teď se přiblížil dalšímu úspěchu.

Real Madrid je fenoménem soutěže, v posledních dvanácti letech dosáhl na desáté semifinále. Jak napsal deník AS: „S Ronaldem a bez něj, se Zidanem a bez něj, s diváky i bez nich... Občas to vůbec nedává logiku. Snad žádný tým na světě se ale Realu Madrid nemůže vyrovnat ve schopnosti přežít, nevzdávat se i v nejtěžších chvílích.“

Deset let u toho je Luka Modrič, čtyřnásobný vítěz Champions League a hráč zápasu, jenž mimo jiné - jak jsme zmínili v úvodu - našel Rodryga fenomenálním centrem šajtlí.

talkSPORT @talkSPORT Luka Modric’s pass looks even better as a gif #UCL // #RMACHE https://t.co/vjyAMV69ak oblíbit odpovědět

„Bylo to neuvěřitelný zápas. Než jsme dali gól, docela jsme vláli. Nedá se říct, že bychom hráli špatně, ale Chelsea dobře využila své šance a skórovala,“ podotkl Modrič.

„Ukázali jsme ale obrovský charakter. Tenhle stadion a fanoušci nám obrovsky pomohli. I když jsme prohrávali 0:3, pořád nás podporovali a to nám dalo novou sílu věřit, že to dokážeme otočit,“ uvedl Modrič.

Šestatřicetiletý středopolař ocenil i Ancelottiho střídání. „Trenér udělal skvělé změny, které měly na hru velký dopad. Jeho zkušenosti nám pomohly,“ konstatoval Modrič.

V další fázi narazí Real Madrid na lepšího z dvojice Atlético Madrid - Manchester City.

„Musíme být hrdí na to, co jsme dokázali. Hráli jsme velmi těžké osmifinále proti Paris St. Germain a nyní proti úřadujícímu šampionovi z Chelsea. Nemohu být šťastnější,“ dodal Ancelotti.