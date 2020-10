Liberec zpátky v Evropě. Chceme využít nepohody Gentu, plánuje Hoftych

Slovan se do hlavní fáze evropské soutěže vrací po čtyřech letech, cestu si musel poctivě proklestit z kvalifikace. Ve skupině L, kde má kromě Gentu za soupeře ještě Crvenu zvezdu Bělehrad a Hoffenheim, nepatří k favoritům.

„Když to vezmu podle rozpočtu klubů a ceny hráčů, tak jsme outsidery, což nám vyhovuje,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. „My jsme strašně rádi, že jsme ve skupině, dokázali jsme se tam dostat přes tři kola a porveme se i s rolí outsidera, se kterou máme hodně zkušeností.“

V Česku všechen sport včetně profesionálního kvůli koronavirové krizi aktuálně stojí. I zápas s Gentem byl v ohrožení, pořadatelé na něj však od vlády dostali výjimku. Kvůli platným nařízením však v hledišti nesmějí být žádní diváci.

„Kdyby na stadionu mohlo být devět tisíc lidí, všichni se na první zápas ve skupině těšíme ještě víc, ale víme, že spousta lidí nám bude držet palce doma u obrazovek,“ uvedl Hoftych.

Gentu se v úvodu sezony moc nedaří, v belgické lize je až třináctý a v předkolech Ligy mistrů vypadl s Dynamem Kyjev. Jeho výhodou je však rozehranost, protože v Belgii liga běží dál. Oproti tomu Liberec hrál poslední soutěžní zápas začátkem října.

„Gent prohrál poslední zápas 2:5, my jsme naopak tři týdny prakticky nehráli a navíc hodně kluků odjelo na reprezentační srazy. I tak jsme kvalitně potrénovali,“ konstatoval Hoftych. „Všechny naše hráče kromě Rabušice bude čekat vůbec první zápas v základní skupině Evropské ligy, možná tedy dorazí počáteční nervozitka. Na kvalitě zápasu by se každopádně projevit neměla.“

Liberecký kouč neočekává, že by U Nisy byla k vidění taktická bitva o jediný vstřelený gól. „Belgická hra se tak nikdy neprezentuje, většinou se soustředí na ofenzivu,“ uvažuje. „Pozor si musíme dát na jejich nebezpečné útočníky, určité problémy mají naopak v defenzivní činnosti a dokážou dostat i víc branek. Chceme využít toho, že nejsou v takové pohodě jako v minulé sezoně.“

Kromě bodů do tabulky jsou v sázce i slušné peníze do klubového rozpočtu. Liberec si cestou do hlavní fáze Evropské ligy vydělal v přepočtu přes 90 milionů korun. Další tučné odměny může získat za výsledky ve skupině. Za výhru UEFA vyplatí zhruba 15 milionů, za remízu třetinu.

Michael Ngadeu-Ngadjui (vlevo) z Gentu v souboji s Vladyslavem Suprjahou z Dynama Kyjev.

S Gentem ve středu do Liberce dorazil i kamerunský obránce Michael Ngadeu, který dříve působil ve Slavii a v posledním ligovém utkání nehrál. Belgickému týmu naopak kvůli administrativním potížím schází brankář číslo jedna Sinan Bolat.

Liberec půjde do úvodního zápasu skupiny téměř kompletní, úspěšně prošel i úterními testy UEFA na koronavirus: hráči i realizační tým byli negativní. Před utkáním včera Liberečtí vyrazili načerpat sílu a pohodu na tradiční soustředění do Jizerských hor.