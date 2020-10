Jsme rádi, že můžeme hrát doma, říká liberecký kouč Hoftych

Slovan ve čtvrtek 22. října od 21 hodin přivítá belgický Gent.

Jak velký problém je, že sice můžete trénovat, ale nesmíte využívat šatny a zázemí stadionu?

Problémy jsou v téhle době všude a se vším. Každý se s tím musí vyrovnat po svém a vyrovnat se s tím musíme i my. Vycházíme z toho, že máme kvalitní mužstvo, kvalitně trénujeme a hráči, ať už to bude kdokoliv, budou kvalitně připraveni.

Pohárové zápasy budou následovat v týdenním rytmu. Nebude pro vás nakonec výhodou, že fotbalová liga v Česku rozhodnutím vlády stojí?

Nebudeme spekulovat, jestli pro nás pauza bude lepší, nebo ne. Obecně bychom byli radši, kdyby se liga hrála, i kdybychom měli chodit do zápasů v únavě a v jiné sestavě. Byl bych rád i za celou ligu, kdyby se co nejdřív rozjela, protože pro ostatní týmy, které nemají možnost hrát Evropu, je to zdrcující.

Budete sledovat víkendový zápas Gentu s Bruggami?

O Gentu se dá sehnat hodně materiálu. Máme možnost sledovat nejen jeho nejbližší zápas, ale i utkání z minulého víkendu a z poháru. Budeme se snažit, abychom se na soupeře dobře připravili.

V reprezentacích, kde teď byli i liberečtí hráči, se vyskytl koronavirus. Jak velkou komplikací by bylo, kdyby se objevil i ve vašem týmu?

Kdykoliv se to může objevit u kohokoliv. Vím, že většina týmů, které to měly, má bezpříznakové hráče. Viděli jsme, že to teď postihlo trenéry českého i slovenského národního týmu. Prostě virus tady letí, pro někoho je nebezpečnější, pro hráče většinou ne, ale může se stát, že proletí i naším mužstvem a zasáhne do sestavy tak jako rumunskému FCSB, když hrál proti nám. Pokud koronavirus přijde i mezi nás, což se stát může, budeme se s tím muset popasovat a dát sestavu z takových hráčů, kterých se to nebude týkat.