Bude to kolotoč, musíme Belgičany předčit v důrazu, velí liberecký Rabušic

„Nejvíc vzpomínám na tu první jízdu pod trenérem Šilhavým. Měli jsme super kolektiv a postoupili jsme do play off,“ vrátil se Rabušic do minulosti před čtvrtečním úvodním utkáním s belgickým Gentem, které se od 21 hodin hraje na stadionu U Nisy.

„Tenkrát jsem byl stěžejní hráč libereckého týmu, dařilo se mi, ve skupině jsem dal tři góly a mohl jsem pak přestoupit do Itálie. I tohle jsem říkal klukům v kabině: že to pro ně může být cesta, jak se ukázat a přestoupit do velké ligy.“



Sport v Česku kvůli koronaviru stojí, takže jste tři týdny nehráli soutěžní zápas. Jste na Evropskou ligu o to natěšenější?

Je to tak, dlouho jsme nehráli. Ale měli jsme přátelský zápas s Duklou a pak se dost trénovalo, takže jsme si od zápasů mohli trochu odpočinout. Doufám, že na tohle utkání budeme všichni natěšení, protože se nehraje každý den. Bude to svátek. Sice se hraje bez lidí, ale i tak to bude pro všechny hráče zážitek.

Nebude absence zápasů vaší nevýhodou?

Myslím, že ne. Jednak jsme hráli přátelské utkání a hodně kluků bylo s národními týmy, takže si zahráli. Navíc jsme doléčili nějaké šrámy. Myslím, že budeme v ideální kondici. Já osobně žádné manko necítím.

Gentu se sice letos moc nedaří, přesto je asi favoritem utkání. Čím byste se proti němu mohli prosadit?

Myslím, že když se podíváte na naši hru, je to jasné. Nebudeme nic měnit. My jsme takové poctivé a důrazné mužstvo a řekl bych, že v Evropě to bude platit dvojnásob. Nemusíme tolik tvořit a můžeme si hrát hru, na kterou jsme zvyklí. Doufám, že budeme dobře připravení a že nám situace na hřišti budou vycházet. Šancí asi nebude tolik a musíme je proměnit, abychom mohli hrát náš fotbal.

Jako jediný z libereckého týmu máte zkušenosti z hlavní fáze Evropské ligy. Budete spoluhráčům něco doporučovat?

Zaprvé bych chtěl říct, že náš pokladník Milan Knobloch už chystá kolonku s názvem „První start v Evropské lize“. Jsem za to rád, aspoň bude dost peněz. Ale něco doporučovat a radit se asi nedá, všichni to uvidí sami. Bude to asi kolotoč, Belgičané jsou s balonem hodně šikovní. Musíme je předčit v důrazu a uvidíme, na co nám to bude stačit. Bude to škola a každý se může ukázat v Evropě. Tyhle zápasy jsou mnohem víc než v české lize.

Hraje se bez diváků. Bude domácí prostředí i tak vaší výhodou?

Asi jo, stadion U Nisy má svoje kouzlo. Myslím, že naši fanoušci si nějakou cestičku stejně najdou, a doufám, že nás trošku podpoří. Tenhle stadion je pro nás ideální, soupeřům se tu nehraje lehce.

Jak překonat soupeřovu defenzivu, která nepůsobí nejpevněji?

Stopeři Gentu jsou velcí a silní, takže se budeme snažit prosadit se rychlostně kolem nich, zkoušet to jeden na jednoho a podnikat rychlé protiútoky, což jim může dělat problémy. Jsme na ně nachystaní a doufám, že naše hra na ně bude platit.