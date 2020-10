Pozor na jejich smrtící brejky, varuje před Gentem liberecký Holeňák

Belgický klub, jenž si od dvacátých let minulého století říká Buvoli a ve znaku má na evropský tým nezvykle indiánského náčelníka, má za sebou v tamní nejvyšší Jupiler League tři divoké zápasy, v nichž padlo celkem 18 gólů. Gent doma prohrál 2:3 s Leuvenem a smetl 5:1 Beerschot, naposledy v sobotu schytal porážku 2:5 na hřišti Cercle Bruggy.



„Ta poslední vysoká prohra nás ale nesmí nijak ukolébat, protože Gentu chyběl ze Slavie dobře známý stoper Ngadeu, který je pilířem obrany a dokonce kapitánem týmu a jeho absence byla vzadu znát. Předpokládáme, že proti nám už nastoupí,“ řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák. „Poslední zápasy Gentu jsme viděli, tým je velice dobře složený věkově i výškově a podobně jako byl Apoel Nikósie je to takový mix národností, v základní sestavě hrají obvykle jen dva Belgičané.“

ONLINE: Liberec vs. Gent Zápas 1. kola Evropské ligy skupiny L mezi domácím Libercem a Gentem začne ve čtvrtek ve 21 hodin, tribuny stadionu U Nisy budou prázdné, utkání vysílá stanice Nova Sport 1.

Gentu start do belgické ligy příliš nevyšel a po devíti kolech je s devíti body až třináctý z osmnácti. Navíc nesplnil velký cíl - postup do Ligy mistrů. Ve 3. předkole sice vyřadil Rapid Vídeň, ale v play off pak nestačil po prohrách 1:2 a 0:3 na kyjevské Dynamo.

„Hrajeme doma a určitou šanci na úspěch cítíme, protože Gentu se až tak nedaří, ale pozor, pořád je to výborný tým, který měl do posledních kol ambice na Ligu mistrů,“ varuje Holeňák.

„Jeho největší zbraní jsou určitě rychlé protiútoky, na ty si musíme dát opravdu pozor. Oni jsou většinou velmi trpěliví, jakoby nechají hrát soupeře, ale pak najednou udělají výborný presink a po zisku míče vyrazí do smrtícího brejku. Mají na to typy, čekáme, že s touto taktikou vyrukují i u nás a my se nesmíme nechat nachytat.“

Pokud jde o zranění, liberecký tým by měl být kompletní, do sestavy ale může zasáhnout koronavirus. Slovan v úterý absolvoval další testy.