Pohoda, v mysli a očích postup. Proti Legii půjdou slávisté dobře naladěni

Mezi fotbalisty a trenéry se mění nálada.

Už žádné utrápené výrazy jako po vyřazení v předkole Ligy mistrů.

Už žádné povzdechy nad početnou marodkou.

Už žádné pochybnosti po nedávných ne zrovna výrazných výkonech ve Fortuna lize či domácí pohárové remíze 2:2 s Legií.

Pozitivní směr ukázal nejen poslední ligový duel s Baníkem Ostrava (4:0). Ale také návrat kapitána Bořila, uklidnění situace kolem chybujícího brankáře Koláře a především vypršení pohárového trestu Kúdely.

Legia - Slavia čtvrtek 21.00 První zápas 2:2 Rozhodčí: Dias - Tavares, Ribeiro (všichni Portugalsko) Přímým přenosem vysílá O2 TV.

„Hlavně šlo o to, jak jsme to zvládli perfektně herně. Výkon proti Baníku měl parametry, výsledek už to jen vyšperkoval. S herním projevem jsme byli nadmíru spokojeni,“ poznamenal asistent Zdeněk Houštecký.

Poprvé od nešťastné události v březnovém osmifinále Evropské ligy na Rangers může trenér Jindřich Trpišovský v pohárové kvalifikaci využít stopera Ondřeje Kúdelu. Fit je také donedávna zraněný levý obránce Jan Bořil.

„Mohli jsme vidět, jak oba mužstvo dirigovali. Pomohlo to. Viděli jsme perfektní výkon Ondry Koláře i celého týmu. Klukům to sedlo, za což jsme rádi. Teď máme v očích i mysli postup,“ zdůraznil Houštecký.

Před týdnem v úvodním utkání Slavia dvakrát prohrávala, už do poločasu dotáhla na 2:2. Po přestávce už žádná branka nepadla.

Po vyřazení z kvalifikace o Champions League český mistr bojuje alespoň o Evropskou ligu. Porážka v Polsku by ho „odsoudila k sestupu“ do Konferenční ligy.

Mezi oběma pohárovými soutěžemi je rozdíl v kvalitě i finanční. Za účast v lepší společnosti je přibližně 95 milionů korun, v Konferenční lize je to o dvacet méně.

Víc peněz Evropská fotbalová unie (UEFA) vyplácí i za výsledky.

Evropskou ligu budou hrát například Neapol, Lazio, Leverkusen, Frankfurt, Lyon, Marseille, West Ham, Leicester, San Sebastian, Betis Sevilla nebo PSV Eindhoven čili kluby, které v elitních západoevropských ligách těsně nedosáhly na účast v Lize mistrů.

Při pátečním losu by Slavia navíc byla v prvním koši mezi špičkovými týmy.

V nově vzniklé Konferenční lize budou neúspěšné týmy z předkol Champions League i Evropské ligy či kluby ze zemí druhého sledu. Z elitních lig bojuje o účast jen Tottenham, AS Řím, Union Berlín a Rennes.

Na první pohled je jasné, jak Slavia touží po Evropské lize.

Při přípravě na odvetu však zvolila jiný model než v předchozích případech, kdy cestovala dva dny před výkopem. Tentokrát ji speciál přepravil do místa konání jen den před zápasem.

„Varšava je blízko. Po zápase tam přespíme, protože se hraje pozdě večer. V pátek se vrátíme do Prahy, potrénujeme, dáme do kupy šrámy a v sobotu vyrazíme na ligu do Karviné,“ podotkl Houštecký.

Vedle dlouhodobých marodů Hovorky či Provoda nenastoupí i další zranění reprezentanti.

Masopust si před týdnem poranil lýtkový sval, Ševčík marodí s kotníkem od úvodního duelu 3. předkola Ligy mistrů na Ferencvárosi.

Chybět bude i Olayinka, který má od odvety s Ferencvárosem rovněž potíže s kotníkem. Navíc jednal o přestupu do FC Kodaň, který podle posledních zpráv padl.