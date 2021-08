Slávista Olayinka řeší přestup do Kodaně, cena by měla být kolem sta milionů

Peter Olayinka narozen 16. listopadu 1995 Z Nigérie se do Evropy přesunula už jako dorostenec, začínal v Albánii, chvíli pobyl na Kypru a v zimě 2016 ho ze Skënderbeu koupil belgický Gent. V létě 2016 ho poslal na roční hostování do pražské Dukly. Po návratu do Belgie hostoval v Zulte Waregem, kde se mu dařilo. 40 zápasů, 11 gólů a 15 asistencí.

Přesto v Gentu nezaujal a po skončení hostování ve Waregemu zamířil do Slavie. Za Slavii odehrál 110 zápasů, v nichž zaznamenal 22 gólů a 15 asistencí.