Definitivní klid pro Kúdelu? Nikdy nechtěl být středem pozornosti, ale teď je

Jedna z největších osobností fotbalové ligy, elitní stoper Slavie, se vrací na mezinárodní scénu.

Mentálně oprýskanější a silnější.

Veskrze opatrnější. Ne zapšklý.

„Jsme moc rádi, že je Ondra zpátky,“ prohlásil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Ondřej Kúdela před zápasem Česka ve Walesu.

Kúdela se vrací po flastru, který dodnes silně rezonuje. Zatímco surově napadající Glen Kamara, se kterým si v osmifinále Evropské ligy zahrál na tichou poštu, se v létě představil na mistrovství Evropy v dresu Finska, Kúdela měl za trest dovolenou. Euro mu zatrhli.

Pořád mu hrozí soud

Ví, že měl kritickou chvíli v Glasgow ustát. Stokrát už si vynadal, že za Kamarou tehdy vyrazil, nadechl se a zakryl si dlaní pusu. Už nevydržel, že soupeř hraje stále zákeřněji, jenže si vybral reakci, která se mu vymstila.

Nikdo mu sice nedokázal, že Kamaru rasisticky urazil, přesto mu disciplinárka napařila deset zápasů natvrdo. Presumpce viny poslala Kúdelu do fotbalové polepšovny. Přišel o pohárový šlágr s Arsenalem, jen v televizi sledoval reprezentační špacír do čtvrtfinále Eura, se Slavií se ho netýkala ani letní předkola.

Teď je černá můra pryč.

I když... „Stále běží policejní vyšetřování ve Skotsku. Jedna rovina je trestněprávní a my musíme zařídit, aby se celý případ neobrátil proti našemu klientovi před skotskou policií a prokuraturou. I když to zní bizarně, stále nelze úplně vyloučit ani to, že se celá věc posune před soud,“ prohlásil hráčův advokát René Cienciala.

Po sportovní linii by aféru měla v polovině září rozhřešit Mezinárodní sportovní arbitráž v Lausanne, ke které se Kúdela odvolal. Mezitím vypršel drakonický trest, čili zkušený stoper je volný pro mezinárodní fotbal. Zatímco na jaře se spekulovalo, jestli to ve čtyřiatřiceti nemůže být stopka za kariérou, Kúdela ukázal silnou vůli.

Míří rovnou do základní sestavy národního týmu, který na úvod září během sedmi dní čekají dva kvalifikační duely o mistrovství světa 2022 plus jeden přátelák.

„Ondra je konstruktivní. A konstruktivita v obraně je pro nás hodně důležitá,“ zdůraznil kouč Šilhavý. Když se navíc stabilní střední obránce Čelůstka zranil, bylo jasné, po kom se sáhne.

Ten pardál snad mládne

Možná vyznívá zvláštně, že mužstvo vyhlíží návrat pardála Kúdely, jenže on je vážně speciální případ. Nezdá se vám také, že na hřišti spíš mládne, než by se na něm věk podepisoval? Možná mu za poslední roky přibylo pár šedin, ale od chvíle, kdy coby třicátník posílil Slavii, nenajdete v Česku lepšího šéfa obrany. V lednu 2018 přestoupil z Liberce a v Edenu už zvládl tři tituly, Ligu mistrů nebo dvojitou galajízdu v Evropské lize.

Je docela paradox, že v porovnání s mladšími stopery působí moderněji. Možná proto, že dlouho hrával ve středu hřiště nebo na kraji zálohy, dokáže plnit přesně to, co si současný fotbal žádá. Žádné zbytečné bourání a odkopávání – hezky hlava nahoře, rozhled, precizní rozehrávka. K tomu jistota v osobních soubojích, pořád celkem slušná rychlost a hlavně minimum kiksů.

Abychom ho nepřechválili, i on občas zachybuje, ale vyložené maléry u něj nenajdete.

Pokud k tomu přičtete, s jakou grácií ustál zdlouhavou „rasistickou“ aféru, pak mu reprezentační triko patří právem.

V neděli večer, kdy Slavia doma přesvědčivě sestřelila rozjetý Baník, to byla nejlepší ukázka toho, jaký vliv Kúdela na spoluhráče má. Slavia, do té doby rozhozená neúspěchem v předkole Ligy mistrů, najednou zase připomínala tým, který domácí soutěž válcuje a v pohárech čelí i nejslavnějším značkám.

Bez Kúdely je poloviční, jako by ztratila páteř.

Ani reprezentace neměla v defenzivě ten správný šmrnc, byť se musí uznat, že stoperská dvojice Kalas – Čelůstka odehrála mistrovství Evropy bezvadně. Teď však sparťan Čelůstka chybí, takže se Kúdelův návrat automaticky nabízel. „Nezříkám se zodpovědnosti, ale na jednom hráči stát mužstvo nemůže,“ řekl Kúdela, než šel před půl rokem do boje proti Rangers.

Odnesl si smutnou zkušenost a především těžký trest, který považuje za nespravedlivý.

Teď je zpátky.