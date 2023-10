Slávistky čeká v Edenu boj o Ligu mistryň. Zvládneme to, věří kouč Piták

Slávistky by rády zopakovaly postup do základní skupiny Ligy mistryň, kterou hrály v loni. Ve čtyřčlenné skupině skončily třetí, dál nepostoupily. Získaly však řadu zkušeností a dva body za remízy se St. Pöltenem (1:1) a Wolfsburgem (0:0), pozdějšími finalistkami soutěže.

„Teď máme ještě silnější tým než loni. Věřím, že to ve středu ukážeme a zápas zvládneme,“ řekl pro klubový web trenér žen Slavie Karel Piták. „Celou přípravu jsme věnovali tomuto dvojzápasu, protože Liga mistryň je našim hlavním cílem. Uděláme vše pro to, abychom si vytvořili dobrý náskok do odvety. A nálada? Dobrá, v lize se nám daří, vyhráli jsme všechny zápasy,“ připomněl Piták.

Nástup v růžové Slávistky nastoupí na rozcvičku v růžových tričkách na podporu boje proti rakovině prsu. Partnerem zápasu, který podporuje společenskou odpovědnost, bude Loono. Iniciativa, mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří společně zachraňují životy prevencí.

Ano, slávistky v domácí nejvyšší soutěži ještě nezaváhaly. Tabulce vévodí o tři body před Spartou, kterou v zářijovém derby na Letné porazily 1:0.

I tentokrát se hraje na hlavním stadionu. Ve vršovické Fortuna Areně.

„Pokud to herní kalendář všech soutěží dovolí, je naším cílem odehrát významné zápasy jako teď kvalifikaci či případná utkání základní skupiny Ligy mistryň nebo derby na hlavním stadionu,“ vysvětluje Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace Slavie.

V Edenu by sešívání chtěli uspořádat i finále ženského poháru a spojit duel s celodenním doprovodným programem. „Potřebujeme jen, aby nám FAČR vyšel termínově vstříc tak, aby se finále hrálo až po skončení sezony mužské ligy. Chceme ukázat, že klíčové zápasy holek patří na hlavní stadiony i do televizního vysílání,“ dodává Splavec.

Fotbalistky Slavie se na první zápas play off Ligy mistryň naladily sobotní výhrou 5:0 proti Brnu. A soupeřky? I Olympia Kluž brala o víkendu vysokou výhru, když porazila poslední Alexandrii 8:0.

„V ofenzivě mají rychlé hráčky, které si musíme pohlídat. Snad nás přijde podpořit co nejvíc fanoušků a pomůžou nám dostat se do Ligy mistryň,“ dodal kouč Piták.