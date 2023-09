Slávistky čeká derby i Liga mistryň. Ženský tým si už na sebe vydělá, říká Tvrdík

Fotbalistky Slavie čeká ve třetím kole ženské ligy první derby letošní sezony. Půjdou do něj jako favoritky - mistryně ligy, vítězky domácího poháru, účastnice základní skupiny Ligy mistryň z posledního ročníku.

Women Champions League, kterou loni ovládla Barcelona, je pro Slavii největší lákadlo. Zejména kvůli prestiži, avšak i zajímavé finanční injekci. UEFA ženský fotbal definovala jako svou prioritu a navyšuje pro kluby v mezinárodních soutěžích svou podporu.

Sparta - Slavia v sobotu od 15 hodin

„Meziročně se zvedla zhruba o 30 procent. Pokud děvčata postoupí do základní skupiny Ligy mistryň, budeme v zisku, náš ženský tým už si na sebe vydělá “ uvedl Tvrdík.

Část prémií od UEFA vložila Slavia do rekonstrukce a vybavení tréninkového zázemí v Horních Měcholupech, kde ženský tým sídlí. A pokud slávistky postoupí do Ligy mistryň i letos, klub část peněz investuje do nové regenerační linky. Nejprve však čeká dva nejlepší české celky boj v předkole. Slávistky začnou kvalifikaci v mistrovské části, sparťanky v nemistrovské.

Pokud postoupí do skupinové fáze a uhrají aspoň třetinu bodů, odměna od UEFA činí 12 až 15 milionů korun. Jistě, v porovnání s mužskou Ligou mistrů jde jen o drobné, přesto znamenají posun.

Ženský fotbal se v posledních letech těší zvýšené pozornosti. Důkazem budiž rekordní mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandě. I v Česku směřují Slavia a Sparta, jež se dlouhodobě přetahují o titul, k profesionalizaci.

„V Evropě je Slavia z pohledu koeficientu dvanáctý nejlepší celek,“ připomněl Tvrdík. „Jsem si poměrně jistý, že prvních jedenáct týmů žebříčku má už plně profesionální týmy. Jejich ekonomika jim to umožňuje. Stahují si ty nejlepší fotbalistky a pak úroveň ženského fotbalu stoupá. Jde o kvalitu, ale i marketing a propagaci. Divák jde za počtem nastřílených branek a také zápletkou.“

V posledních letech se zápasy české ženské ligy hrají častěji na hlavních stadionech. Stejně tak sobotní souboj na Letné. Březnové derby, jež ovládly sparťanky 1:0, zde sledovalo 5743 lidí, což je rekord české ligy. Ten klubový činí 6882 diváků, kteří dorazili do Edenu v roce 2019 na čtvrtfinále Ligy mistryň proti Bayernu Mnichov (1:1). Kolik jich přijde v sobotu odpoledne na Letnou?