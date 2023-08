Ženský fotbal má obří potenciál. Brabec nejen o inspiraci mistrovstvím světa

Když se usadí do židle v sídle FAČR na pražském Strahově, čiší z něj plno dojmů. V Austrálii, dějišti mistrovství světa fotbalistek, se zúčastnil dvoudenní FIFA Women’s Football Convention. Konference o vývoji ženského fotbalu, jež za poslední roky zaznamenal enormní progres.

„Letošní mistrovství světa bylo nejúspěšnější událostí v historii ženského fotbalu. Semifinále Austrálie proti Francii mělo v zemi nejvyšší sledovanost ze všech sportovních přenosů v historii. Ženský sport překonal i mužský,“ připomene Brabec, jenž nyní na FAČR zastává i roli pověřeného technického ředitele.

Může šampionát inspirovat i ženský fotbal v Česku?

Jistě, ale pokud má být ženský fotbal úspěšný, musí se propojit několik stran. Stát, asociace, marketing, nastavit si cíle, které chceme splnit. U nás se v ženském fotbalu trochu zaspalo, teď ho chce naopak vedení svazu podporovat. V posledních čtyřech letech se zlepšilo jeho financování a s tím i prostředí či kvalita trenérů. Naše devatenáctka byla dvakrát na mistrovství Evropy, byť jedno jsme pořádali, máme hodně talentovaných hráček i programů. Ženský fotbal má obrovský potenciál, jen ho musíme využít. I o tom byla konference v Sydney.

O čem ještě? Co zajímavého jste se dozvěděl?

Bylo toho mnoho. Tématem byl tréninkový proces, ekonomika, marketing... Přijeli představitelé více než 180 asociací FIFA, přednášku měla Jill Ellisová, která dovedla USA dvakrát k titulu mistryň světa, Emma Hayesová, trenérka Chelsea nebo kouč Arséne Wenger. Také jsem se bavil s Jitkou Klimkovou.

Konference FIFA Women’s Football Convention v Sydney

Trenérkou Nového Zélandu, který dovedla k historicky první výhře na mistrovství světa.

Moc milé setkání. Jitka má smlouvu u Nového Zélandu do roku 2027, ale jednou se chce vrátit domů. Až bude zpět v Česku, budeme moc rádi, když nám s ženským fotbalem pomůže. Je důležité dostat do vrcholového fotbalu víc žen, i to bylo jedno z poselství konference. Víte, kolik žen z 211 asociací FIFA je předsedkyněmi fotbalových svazů?

Netuším.

Pouze devět. Samozřejmě musí být erudované, mít vášeň pro fotbal. Nejvíc se o jejich propagaci zasloužila Fatma Samourová, generální sekretářka FIFA. My ženu ve Výkonném výboru FAČR nemáme, ale rozhodně nejsme jediní. Asociací bez žen ve vedení je více než 20%. Měli bychom udělat víc pro to, abychom do pozic trenérek, rozhodčí či funkcionářek dostali víc žen, ke kterým budou ostatní vzhlížet. Vytvořit role models, tedy vzory.

Pomohl by i postup na Euro, kde české fotbalistky dosud nehrály?

Ale bez dobrého zázemí na něj nepostoupíme. Jedině se správnými základy může přijít úspěch. Mluvil jsem se zástupkyněmi portugalského svazu, které říkaly: My také paběrkovali, ale pak jsme vybudovali pro ženy národní tréninkové centrum. Teď víme, kam patříme, a můžeme se zlepšovat. A ještě jedna věc je důležitá.

A to?

Marketing. Větší propagace, doprovodný program, fanzóny... Fotbal není jen o tom, co se děje na hřišti, ale všude kolem. Viděl jsem prezentaci Angels City. Klubu z USA, který vlastní úspěšné ženy jako herečky Natalie Portmanová, Eva Longoriaová či bývalá tenistka Serena Williamsová. Mají jasný byznys plán a propracovaný marketing.

Erich Brabec na konferenci ženského fotbalu spolu s koordinátorem ženských soutěží FAČR Markem Opočenským.

Ještě nějaký příklad?

Právě australské fotbalistky. V roce 2020 ještě nikdo neznal brand #Matildas, což je jejich přezdívka. A dnes? Všichni se spojili a vytvořili značku, která nemá obdoby.

V Česku se hodně propagovalo březnové derby sparťanek se slávistkami. Na Letnou přišlo téměř šest tisíc fanoušků, je tohle cesta?

Určitě, ale neměl by to být jen jeden zápas. Sparta se Slavií se v tomto směru hodně snaží, podobně se chová třeba také Slovácko nebo Liberec. Zápasy se stále častěji hrají na hlavních stadionech, což je přesně způsob, jak přilákat lidi.

Anglická Women´s Super League se zvedla i díky hlavnímu partnerovi soutěže - bance Barclays.

Jedním z našich cílů je právě najít strategického partnera, případně další partnery i z řad médií, kteří by ženské lize pomohli. Máme tu dostatek silných bankovních domů, které by mohly navázat spolupráci výhodnou pro obě strany. Věřím, že ženský fotbal může jednou i u nás vyprodávat stadiony.

Na podzim čeká reprezentantky nová soutěž Liga národů. Kde se domácí zápasy odehrají?

Ve skupině máme Bělorusko, takže domácí zápas s ním (26. 9.) musíme bohužel sehrát v azylu v Chorvatsku. Ale další dva zápasy doma proti Slovinsku a Bosně a Hercegovině bychom měli hrát na nových stadionech v Hradci Králové a Pardubicích. V těchto městech je hlad po fotbale, snad i na holky dorazí hodně lidí. Naším cílem je postup do Ligy národů A. Odtud se může postupovat rovnou na Euro, které je v roce 2025 ve Švýcarsku. A tam bychom chtěli být.

Mimochodem, hráčky v národním týmu občas mrzí, že nemají na dresech jmenovky, budou?

Vím, že to holky řešily a naprosto je chápu. V Lize národů už budou hrát se jmenovkami.

A co vaše budoucnost u ženského fotbalu? Nyní jste zároveň pověřeným technickým ředitelem FAČR namísto Zdeňka Psotky.

Těžko říct, uvidíme. Ženský fotbal jsem si oblíbil, i proto věřím, že se celá situace brzy vyjasní.