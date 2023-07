Agentka Fousková: Ženský fotbal kopíruje trendy mužského, skautů přibývá

Možná by byla skvělou fotbalistou. Jenže táta, dlouholetý trenér slávistické mládeže, jí kopanou zakázal. Vždyť je to sport pro kluky, opakoval. Miroslava Fousková si cestu k milovanému sportu přesto našla.

Už v osmnácti byla asistentkou sportovního ředitele Slavie, pak vedoucí slávistického ženského týmu. Působila také v legislativním oddělení FAČR či jako generální sekretář FK Jablonec. Nyní je manažerkou ženského fotbalu ve společnosti Sport Invest, kde zastupuje téměř dvě desítky hráček včetně Kateřiny Svitkové z Chelsea.

Miroslava Fousková,

V těchto dnech ale bedlivě sleduje mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandě. „Těším se třeba na Trinity Rodmanovou z USA, obrovský talent,“ připomíná Fousková. „Ale příběhů se tam najde plno.“

Jaké třeba? Koho sledovat?

Jsem zvědavá, co předvedou Angličanky. Loni v létě vyhrály domácí Euro, ale teď jim chybí zraněné opory Beth Meadová, Fran Kirbyová či kapitánka Leah Williamsonová. Uvidíme, zda je zvládnou nahradit. Francie vyměnila trenéra, nikdo neví, co od nich čekat. Zajímavé hráčky má tradičně Jamajka, nováčkem je Haiti. Brazílie má skvělý tým a Marta oznámila, že půjde o jeji poslední šampionát. Má 37 let, je už na šestém mistrovství světa. Brazilky chtějí vyhrát turnaj právě pro ni. Tak, jako to zvládla Argentina pro Messiho.

Američanky mohou vyhrát třetí mistrovství světa v řadě. Povede se?

Procházejí generační obměnou. V reprezentaci končí Meghan Rapinoeová, neví se, zda bude pokračovat Alex Morganová... Ale mají výtečné mladé hráčky. Myslím, že opět budou ve finále, kde si to rozdají s Německem. Na finále Eura mezi Německem a Anglií jsme byla ve Wembley osobně a Němky si zasloužily vyhrát, bylo mi jich až líto. Přála bych jim, aby tentokrát uspěly.

Brazilská fotbalistka Marta se raduje po zápase s Chile.

Který tým by mohl překvapit?

Australanky. Pomůže jim domácí prostředí, v útoku mají Samanthu Kerrovou, která měla v Chelsea úžasnou sezonu. Jen tedy kvůli zranění vynechá první dva zápasy. Nepodceňovala bych ani Norky. Přestože se jim nevydařilo Euro, kdy nepostoupily ze skupiny. A na úvod mistrovství světa překvapivě prohrály s Novým Zélandem. Ale věřím, že se vzchopí.

Útočnice Ada Hegerbergová je občas přirovnávána k Haalandovi, čím je výjimečná?

Je velmi silná v osobních soubojích, má skvělý výběr místa ve vápně. A zakončení? Když se k ní dostane míč, většinou to skončí gólem. Je přirozeným lídrem, umí tým strhnout. Na druhou stranu, prošla si těžkým zraněním... Norky jsou v ofenzivě výborné, Reitenová z Chelsea a Hansenová z Barcelony měly skvělou sezonu. Naopak mezery má Norsko v obraně.

Ada Hegerbergová v dresu francouzského Lyonu

Na mistrovství světa jsou vedle Norska třeba i Švýcarky, Dánky, Irky. České fotbalistky ale dosud nepostoupily ani na Euro. Jak to?

Věřím, že na příštím Euru už budeme. Škoda, že jsme nezvládly baráž se Švýcarskem na poslední šampionát, kdy rozhodly až penalty. Zápasy s těžkými soupeři docela zvládáme. Dokázaly jsme remizovat s Nizozemskem, USA, Anglií. Jenže pak prohrajeme 0:4 na Islandu. Proti týmům, které bychom měly porážet, se nedokážeme prosadit. Jsem zvědavá, jak se nám bude dařit v Lize národů, která se rozjede v září (Češky se utkají se Slovinskem, Bosnou a Hercegovinou a Běloruskem). Snad postoupíme do skupiny A a bude nás čekat konfrontace s těmi nejlepšími. Potenciál a talentované hráčky rozhodně máme.

Můžete jmenovat?

V dospělé reprezentaci Kristýna Růžičková, Michaela Khýrová, Eliška Sonntagová nebo Kateřina Kotrčová. Mezi juniorkami třeba Klára Ducháčková ze Sparty, kapitánka reprezentace do 19 let. Nebo Lucie Bendová ze Slavie, která už v patnácti nastoupila do derby žen. Každá z nich je jiná. Klára má v sobě rychlost a dynamiku, což se v dnešním fotbale, v mužském i ženském, cení. Lucka je zas dříč, co dělá v týmu černou práci. Nechcete s ní jít do souboje. Obě jsou teď v Belgii na Euru devatenáctek, zahraniční skauti už o nich vědí.

Kdyby se jim povedl zápas se silným Španělskem, mohly by se prodat? Určitě si mohou pootevřít dveře ven, dostat se do hledáčku větších klubů. A za rok, dva tam klidně přestoupit. Účast na velkém turnaji, ať už v jakékoli věkové kategorii, zvýší hráčce cenu. Třeba Andree Staškové pomohlo, že se v roce 2017 hrálo v Česku Euro do 17 let. Trenérka Itálie si tehdy Andreu vyhlédla, a když šla trénovat Juventus, vzala si ji s sebou.

Dnes už je i v ženském fotbale mnoho skautů.

Ano, když se klubu líbí nějaká hráčka, pošle za ní skauta na dva, tři zápasy, který pak předá detailní informace. Ženský fotbal s odstupem času kopíruje trendy mužského. Velkokluby už podepisují hráčky ve velmi mladém věku, často je nechají hrát ještě rok v domácí soutěži a pak si je stáhnou. I částky za přestupy rostou, dřív se fotbalistky přesouvaly pouze po konci smlouvy.

U českých fotbalistek je to běžné, že?

Dosud žádná česká hráčka nepřestoupila do zahraničního klubu za peníze. Vždy kluby čekaly na konec smlouvy. Sice se mluvilo o tom, za kolik přestoupí Votíková či právě Svitková, ale nakonec do Slavie stejně žádná nabídka nepřišla. Kluby si počkaly. Ale věřím, že se to časem změní. Že se třeba dostaneme na Euro, holky budou víc na očích, stoupne jim cena. Nebo zazáří v Lize mistryň.

Tak jako brankářka Slavie Olivie Lukášová. Kdyby ji chtěl získat zahraniční klub před koncem smlouvy, za jakou částku by mohla odejít? 50 tisíc euro, což by byl velký úspěch. Myslím, že přes tuto částku se žádná hráčka z české ligy jen tak nedostane. Právě účast na velkém turnaji by to ale mohla změnit.

Jakou cestou by se měl český ženský fotbal vydat? Kdo je inspirací?

Právě toto téma jsme rozebírali na Komisi ženského fotbalu, jejíž jsem členem. Tendence byla jít cestou Nizozemska, které vyhrálo domácí Euro 2017. Založili národní akademii, nejlepší mladé hráčky tedy mířily do akademie, pak do nizozemských týmů a poté do zahraničí. Ale poslední roky už od toho ustupují. Národní akademie funguje i třeba v Rakousku. Také u nás byla myšlenka národní akademie.

V Praze?

Ano, talentované holky se přesunou do Prahy a budou hrát proti jiným akademiím v Evropě. Ale na takový projekt potřebujete dost peněz. Bohužel, vše je o penězích. Holky musejí mít trenéra na plný úvazek, kondičáka na plný úvazek, kvalitní fyzioterapii a regeneraci, aby se mohly co nejlépe rozvíjet. Ale vznikají alespoň klubové akademie, ženský fotbal má podporu od NSA (Národní sportovní agentura), podmínky se zlepšují, ale jde to pomalu. Změnu by potřebovala i 1. Liga dorostenek.



Konkrétně?

Mezi týmy jsou obrovské rozdíly, nůžky jsou příliš rozevřené. Dorostenky ze Sparty či Slavie tak občas hrají přáteláky proti klukům, aby měly v nohách těžší zápasy.

Co ještě změnit? Co chybí?

Větší mezinárodní konfrontace ve všech kategoriích. Výběr do 15 let se schází dvakrát do roka a hraje většinou jen se Slovenskem a Bavorskem. Ale šestnáctka už hraje Development turnaje od UEFA, což je skvělé. Ženský fotbal je na vzestupu a jsem vděčná Viktorovi Kolářovi a Jindrovi Šťastnému (šéfové fotbalové sekce Sport Investu), že této myšlence věří, že do projektu ženského fotbalu v rámci Sport Investu šli a dali mi tu možnost.

Kateřina Svitková v dresu Chelsea

Před rokem jste byla u přestupu Kateřiny Svitkové z West Hamu do Chelsea.

Podmínky jsme dohodli ihned. Chelsea měla o Katku zájem a ona tam také moc chtěla. Hrát za Chelsea byl její dětský sen. Jenže problém byl, že klub zrovna měnil majitele, Roman Abramovič ho prodával a řekli nám: Nemůžeme nic podepsat, nemáme majitele. Táhlo se to, už jsme byli nervózní, ale nakonec vše dobře dopadlo.

Mimochodem, nosíte fotbalové příjmení Fousková, jste příbuzná s předsedou FAČR Petrem Fouskem?

Nejsem, ale občas si to lidé myslí. Když jsem šla pracovat na FAČR, kolovalo tam prý, že jsem dokonce manželka pana Fouska. Když se teď s předsedou potkáme, vždy se směje: Tak jak se má moje manželka?

A jak se tedy máte?

Pracovně, ale fajn. Mířím do Belgie na šampionát devatenáctek a pak se vracím zpět do Prahy, kde budu v televizi spolukomentovat pár zápasů mistrovství světa, moc se těším.