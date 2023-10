Bacha, střílí „Emdžej“! Jak Keňanka pomohla slávistkám do Ligy mistryň

„Nesmírně silná ve vápně, má střelecký instinkt. Dokáže být ve správný čas na správném místě. Už když jsme ji sledovali v Minsku, věděli jsme, že je to střelkyně. Ale že je i nadprůměrně technická hráčka? Platná v mezihře? To ukázala až u nás,“ zmiňuje Blanka Pěničková, asistentka trenéra Slavie.

Nekesaová, vůbec první Keňanka v české lize, posílila červenobílé loni na podzim. A rozkoukala se rychle. Poprvé vyběhla v říjnu do zápasu s Baníkem Ostrava v 60. minutě a hned v 62. slavila první trefu. Sezonu zakončila se 14 góly coby nejlepší střelkyně ligy, nyní jich nastřílela už třináct. O fous víc (14) má sparťanka Tereza Kožárová, jež se ještě nedávno protáčela s Nekesaovou v útoku Slavie. Nyní už je čtyřiadvacetiletá Afričanka na hrotu jasnou jedničkou.

„Zaujala nás hned podle videa, které nám poslal její agent. I v FK Minsk, svém bývalém klubu, dávala hodně gólů. Jenže tam byly problémy s výplatami, čehož jsme využili a nabídli jí smlouvu,“ vzpomíná Pěničková na počátek výtečného přestupu.

Hodně gólů? To je kolik? Jedenatřicet v patnácti zápasech!

„Jedním z důvodů, proč jsem do Slavie přišla, bylo zahrát si Ligu mistrů. To je můj sen,“ popisovala už v sešívaném dresu. Přání splněno. Slečna, které v kabině nikdo neřekne jinak než „Emdžej“, si nablýskanou soutěž zahraje letos podruhé.

O vstupenku do základní skupiny Women’s Champions League se letos slávistky coby české šampionky utkaly s rumunským mistrem Olympií Kluž. Postoupily s přehledem po výhrách 5:0 a 6:0.

Co rovněž potěšilo: duel v pražském Edenu viděly bezmála dva tisíce fanoušků. Dlouho v klidu nezůstali. Stačilo devět minut a Nekesaová hned dvakrát skórovala. V Kluži rozčísla skóre opět „Emdžej“. Po rohovém kopu předvedla svůj čich na góly. Otočka, levačka a bum! „Kanár“ na rozloučenou a hurá do Evropy.

