Nice Slovácko! Příběhy třech hrdinů, kteří zaveleli k senzačnímu obratu

„Nádhera,“ radoval se střelec vítězné branky Petr Reinberk.

„Můj první gól za Slovácko. Obrovská euforie,“ culil se Michal Tomič po výhře 2:1.

„Dneska nám to vychytal Filip Nguyen,“ zmínil trenér Martin Svědík třetího a nejzásadnějšího strůjce šokujícího výsledku na Azurovém pobřeží.

Pro každého z nich byla čtvrteční euforická noc slastným zadostiučiněním za předchozí strasti. Tady jsou jejich mikropříběhy.

Čaroděj Nguyen se vykoupil

Když ve 13. minutě tečoval za jeho záda Daníček nechytatelně Diopův přízemní centr, zdálo se, že kritikou vláčený Filip Nguyen prožije další chmurný večer.

Před týdnem stála jeho laciná minela Slovácko první zápas s Nice (0:1), v následujícím utkání s Bohemians pak z pozice nerozcvičeného náhradníka tahal míč ze své sítě čtyřikrát.

Smolný vlastenec ale Nguyena nezlomil. Zapřel se a ukázal, proč mu ještě na jaře chodily pozvánky do reprezentačního áčka a proč mu z Vietnamu, odkud pochází jeho otec, volali, aby chytal za tamní národní mužstvo.

Domácím střelcům bral bravurními zákroky sebevědomí. Deptal hlavně alžírského kanonýra Delorta, jemuž zmařil čtyři šance. Dělovku z přímého kopu mířící do šibenice vytlačil konečky prstů na roh, proti lobu zblízka máchl v pádu zázračně rukavicí.

„Ale kdybychom prohráli 0:1, byl by můj výkon k ničemu,“ vykládal Nguyen do mikrofonu stanice Sport 1, jako by se nechumelilo.

Před týdnem ho jeho idol v bráně Nice Kasper Schmeichel utěšoval, po zápase ve Francii přijímal zasloužené komplimenty od mnohonásobného dánského reprezentanta on.

Tomičovo dlouhé čekání na první gól

Do Uherského Hradiště zamířil rodák ze slovenské Myjavy v létě 2020 zadarmo z krachující Žiliny, kde si převzal výpověď v den svých 21. narozenin. Univerzála, který kopal za dorost Sampdorie Janov, brzdily zdravotní potíže, v lize debutoval až půl roku po příchodu a doteď si v české soutěži připsal jen 49 startů, převážně z pozice střídajícího hráče.

Na hřišti je nepřehlédnutelný nejen svým vždy perfektně upraveným sestřihem. Když rozkmitá svoje nohy podél lajny, málokdo mu stačí. V noze má dynamit, jenže se ne a ne trefit. Postupně zpřesňuje centry, sám od sebe ovšem čekal více než tři ligové asistence.

Ve Slovácku ale Tomičovi věří. Časem se aklimatizoval a uvykl náročným metodám trenéra Svědíka, který mu v nabitém podzimním programu dopřává čím dál tím více minut. A na jihu Francie se Tomič za důvěru odvděčil.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu se uvolnil na hranici vápna, posunul si míč na levačku a vypálil k protější tyči, kam plachtící Schmeichel nedosáhl – 1:1.

„Jsem rád, že jsem mohl týmu konečně pomoct a také že jsem odčinil zaspání u první branky,“ připomněl Tomič, že stejně jako Nguyen vstoupil do duelu levou nohou.

Reinberk vyměnil zahraničí za nejslavnější góly

Více než u jiných pro něj platí: všechno zlé je k něčemu dobré. V létě 2021 byl už domluvený na podmínkách smlouvy v klubu řecké ligy, který ale těsně před podpisem kontraktu náhle změnil trenéra, a jeho vysněný přestup do zahraničí ztroskotal.

Fotbalový osud mu vše vynahradil měrou vrchovatou v mateřském klubu a ještě mu přidal.

Nenápadný pravý bek, který všech 283 ligových utkání odehrál v hradišťském dresu, se stal nečekaným střelcem nejslavnějších gólů Slovácka. Květnové finále MOL Cupu na domácím stadionu proti Spartě (3:1) rozhodl dvěma góly do poločasu, druhý přitom dal s natrženým svalem.

„O takovém průběhu finále se mi ani nesnilo. Doufám, že ho ještě něco překoná, ale doteď to byl jednoznačně vrchol,“ rozplýval se Reinberk, netucha, že za půl roku se mu jeho přání splní.

První vítězná branka Slovácka ve skupinové fázi evropských pohárů ponese už navždy jeho jméno.