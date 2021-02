Slávistická mise v Evropě a český koeficient: postup do čtvrtfinále by nestačil

„Jestli můžeme celou Evropskou ligu vyhrát? Tomu se musím smát,“ reagoval trenér Jindřich Trpišovský, zahalený pod mohutným černým nákrčníkem, na jeden z dotazů na čtvrteční tiskové konferenci.

ONLINE: Los osmifinále Evropské ligy pátek od 13.00

Euforie po vyřazení Leicesteru, třetího týmu Premier League, nebrala konce.

„Jsou to pro nás všechny úžasné pocity. Odměna nejen pro hráče, ale i pro lidi kolem nás. Pro celý klub,“ zářil obránce Ondřej Kúdela.

„Jsem na mužstvo neskutečně pyšný,“ prohlásil i kapitán Jan Bořil. „Chtěli jsme za každou cenu postoupit, dali jsme dva góly. Klobouk dolů před námi!“

Co ovšem historický počin, první slávistický postup přes anglického soupeře vůbec, znamená pro celý český fotbal?



Jistě jde o jednu velkou červenobílou reklamu. Při pohledu na žebříček koeficientů se však (zatím) příliš nezměnilo.

Češi dál v klíčovém pořadí zaostávají a patří jim devatenáctá pozice, přitom aby i v přespříštím ročníku (2022/23) mohli do Evropy vyslat pět zástupců, jak jsou v posledních sezonách zvyklí, musela by je Slavia vytáhnout alespoň na patnácté místo, které je pořád daleko.

Žebříček národních koeficientů UEFA aktuální pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2022/23, klíčová je TOP 15 14. Dánsko - 27,875 (na jaře bez zástupce)

15. Kypr - 27,750 (na jaře bez zástupce)

16. Srbsko - 26,750 (CZ Bělehrad vyřazen v 1. kole vyřazovací fáze EL)

17. Švýcarsko - 26,225 (YB Bern postoupil do osmifinále)

18. Chorvatsko 25,675 (Din. Záhřeb postoupil do osmifinále EL)

19. Česko - 25,600 (Slavia postoupila do osmifinále EL)

20. Řecko - 25,600 (Olympiakos postoupil do osmifinále EL)



Aktuálně ho drží Kypr, který už sice v Evropě vyslance nemá, ale náskok si stačil vytvořit slušný.

Češi na něj aktuálně ztrácejí 2,15 bodu. Co to znamená v praxi?



Protože se bodový zisk (v hlavní fázi 2 body za výhru, 1 bod za remízu) dělí počtem pohárových účastníků, v českém případě pěti, musela by Slavia získat ještě minimálně jedenáct bodů, aby ho předstihla.

To by v tuto chvíli znamenalo například čtyři výhry, jednu remízu a k tomu dva bonusové body, které UEFA uděluje za postup do čtvrtfinále, respektive semifinále.

Ale jsou tu i další podmínky:

Slavia potřebuje stále získat o šest bodů víc (tři výhry) než Crvena zvezda Bělehrad, srbský zástupce, který po dvou remízách vypadl s AC Milán,

zároveň potřebují červenobílí o tři a půl bodu víc (dvě výhry) než švýcarský zástupce Young Boys Bern, který postoupil přes Leverkusen a v soutěži pokračuje,

a ještě je nutné, aby Slavia měla o bod víc (jedna remíza) než chorvatské Dinamo Záhřeb a řecký Olympiakos, které se v osmifinále rovněž představí.

Mimochodem, v příští sezoně (2021/22) se ještě na počtu českých týmů v pohárech nic nezmění. Minulý rok totiž Češi určující patnáctou příčku v žebříčku, který se vypočítává podle výsledků dosažených během posledních pěti sezon, ještě udrželi.



Příspěvky českých klubů do koeficientu v aktuální sezoně Slavia získala 11,5 bodu: remíza a prohra v předkole (jelikož hrála klasické play off na dva zápasy, bylo za remízu jen 0,5 bodu), čtyři výhry a dvě prohry ve skupině a výhra a remíza ve vyřazovací fázi – do národního koeficientu zatím přispěla hodnotou 2,3 Sparta 4 body: dvě výhry a čtyři prohry ve skupině – do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Liberec 9,5 bodu, dosud nejvíc ze všech: tři výhry v předkolech, dvě výhry a jedna remíza ve skupině (za výhru v předkolech bylo letos 1,5 bodu, výhra ve skupině 2 body, remíza ve skupině 1 bod) – do koeficientu přispěl hodnotou 1,9. Plzeň získala 2,5 bodu: jedna výhra a dvě prohry v předkolech (za každou prohru 0,5 bodu) – do koeficientu přispěla hodnotou 0,5. Jablonec získal 0,5 bodu (prohra v předkole) – do koeficientu přispěl 0,1. Český koeficient v ročníku 2020/2021 má zatím hodnotu 5,6 bodu, zvýšit ho může už jen Slavia. Předchozí sezony

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu

2017/2018 - 5,5 bodu

2016/2017 - 5,5 bodu

Dál to však budou mít složité.

Před sezonou totiž odečítali úspěšný ročník 2015/16, v němž sparťané dovedli své tažení Evropskou ligou až do čtvrtfinále a body ve stejné soutěži sbíraly také Plzeň a Liberec.

Tak povedený ročník české kluby od té doby nepamatují, nevyrovnala se mu ani předloňská sezona, kdy do čtvrtfinále Evropské ligy došla také Slavia.

Ta je v posledních letech nejpilnějším českým sběratelem bodů do národního koeficientu.

Letos už má 11,5 bodu za pět vítězství a jednu remízu v Evropské lize a za další nerozhodný výsledek z play off o Ligu mistrů s Midtjyllandem.

Na podzim se nejvíc činil Liberec, jenž získal v devíti zápasech dohromady 9,5 bodu za pět výher, tři kvalifikační a dvě v základní skupině, a jednu remízu.

Čtyřmi body přispěla Sparta, která dvakrát porazila Celtic, 2,5 bodu získala v předkolech vyřazená Plzeň a půlbodem přispěl rovněž vyřazený Jablonec.

Do nasazování týmů do příštích pohárových sezon navíc nově promluví i Evropská konferenční liga, která coby soutěž číslo tři doplní stálice Champions League a Evropskou ligu.

V příštím ročníku do kvalifikace nové soutěže zamíří třetí a čtvrtý, případně pátý tým z ligy. Mistr a vicemistr budou mít místo ve 2. předkole Ligy mistrů. Vítěz poháru by měl jít do 3. předkola Evropské ligy.

Pokud ale v další sezoně Češi o jeden klub v pohárech přijdou - jen čtyři zástupce v Evropě měli naposledy v sezoně 2014/15 -, o postup do Ligy mistrů by bojoval už jen šampion. A zbylou trojici by čekala pouze Konferenční liga.