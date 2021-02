Trpišovský o postupu: Sportovní zázrak, jako když Ledecká vyhraje olympiádu

Slavia ve čtvrtek večer v Anglii po gólech Provoda se Simou zvítězila 2:0 a díky bezbrankové remíze z úvodního duelu může vyhlížet soupeře pro osmifinále.

A z trenéra Trpišovského sršelo nadšení. Z výkonu, výsledku, prostředí, v němž se Leicester připravuje, z pokory a respektu od soupeře.

Z postupu.

„Je to sportovní zázrak, možná podobný tomu, když Leicester v roce 2016 vyhrál anglickou ligu,“ líčil. „Když si vezmete rozdíl mezi českým a anglickým fotbalem, ta propast je na všech úrovních obrovská. Je neuvěřitelné, jak se tomu náš klub dokázal postavit.“

Uvědomujete si, co váš tým dokázal?

Moc ne. Jsem šťastný, ukazuje se, že práce všech v klubu dává smysl. Tohle je odměna. Těžko se popisují ty rozdíly. Když vidíte místní prostředí, tréninkový areál, stadion, možnosti anglického klubu jsou ve všech aspektech úplně jinde oproti českému. A my s nimi dokážeme sehrát dva vyrovnané zápasy, z mého pohledu je to těžko uvěřitelné.

Kam ve své kariéře řadíte výhru nad Leicesterem?

Člověku probleskne třeba výhra nad Marseille s Libercem, postup přes Sevillu se Slavií, nerad bych to poměřoval. Ale vyhrát nad týmem z top pětky Anglie? Neumím si představit, že by na klubové úrovni mohlo dnešek něco překonat.

Může Slavia vyhrát Evropskou ligu? Do jaké fáze byste chtěl dojít?

Tomu se musím smát. Před půl rokem jsme prohráli v Beer Ševě, před Leicesterem jsem dostal otázku na to, že šance jsou padesát na padesát, což mi připadalo neuvěřitelné. A teď dotaz na Evropskou ligu? Chtěl bych jít co nejdál. To, kde aktuálně jsme, je s naším rozpočtem zázrak. S dalším soupeřem se budeme rvát a budeme chtít předvést co nejlepší výkon. Co z toho bude? Uvidíme.

Koho byste si přál v osmifinále? Další anglický tým?

Ano, Anglie je kolébka fotbalu, chrám. Rád bych poděkoval všem z Leicesteru za to, jak se k nám chovali, jakého respektu se nám dostalo. Ukazuje to, že jsou velký tým, velcí hráči, velký trenér. Je úžasné tady být a když bude v osudí britský soupeř, budu si ho přát.

Konkrétní představu máte?

Těžko si vybírat. Pokud byste mě nutili, tak říkám Manchester United. Miluju fotbal, stadiony, a chci vidět Old Trafford. Bylo by neuvěřitelné se tam podívat.

Jaký vlastně byl postupový zápas s Leicesterem?

Podobný jako ten první. Začátek bez míče, Leicester nás vysoko napadal, ale postupně jsme se rozkoukali a zlepšili. Museli jsme si také zvyknout na perfektní hřiště, na tak dobrém jsme nehráli, ani nepamatuju. Ve druhém poločase jsme naplno ukázali naši kvalitu. Tým pracoval skvěle do defenzivy, povedlo se nám eliminovat zbraně Leicesteru, celkově to byl skvělý výkon. Ale i Leicester předvedl výborný výkon. Skvělé utkání s výbornými rozhodčími, chyběla jen kulisa.

Zmínil jste, že kvalitu jste naplno ukázali po přestávce. Co jste hráčům říkal v kabině?

Sami si uvědomovali, že musíme být aktivnější. Snažil jsem se je přesvědčit, že jsme Leicesteru sebrali kus sebevědomí a ukázali mu, že jsme velkým soupeřem. Bylo na něm vidět, že z nás má respekt. Říkal jsem, že jestli chceme jít dál, musíme se zlepšit a přidat góly. Ať zapomenou na rozdíl, který mezi kluby je. K tomu jsme upravili technické věci ohledně obrany a zakládání útoku.

Dochází vám, jak moc se změnil tým od posledního tažení Evropskou ligou před dvěma roky? Je silnější, slabší?

Je jiný. Typologicky, mentálně. Nechci poměřovat. Je neuvěřitelné dívat se na některé hráče. Lingr hrál s Karvinou o bytí v lize a teď běhá na Leicesteru, Zima kopal třetí ligu a teď sehraje dva skvělý zápasy proti Vardymu, Sima k nám před tři čtvrtě rokem přišel z druhé ligy, Provod k nám dorazil po pár ligových startech... Baha jsem přesvědčoval, že krok do Slavie je pro něj dobrý, že ho to může posunout třeba do Premier League. Souček a Coufal už tam od nás zamířili, po tomhle výkonu je asi někteří budou následovat.

Neobáváte se proto letního přestupového okna?

Obávám se hodně. Řešili jsme to s Cufem a Sukem před měsícem, Suk povídá: vy jste takoví blázni, že se na Leicester připravíte, vyřadíte ho a bude v létě výprodej. Umím si představit, že když hráči prokážou kvalitu, zájem o ně bude. Když jsme hráli Ligu mistrů, ostatní obdivovali týmovou hru víc než individuality. Teď máme i zajímavé jednotlivce. Budu rád, když se kluci sem (do Anglie) dostanou, ale budu radši, když odejdou za částky, které Slavii pomůžou. Že pokud někdo půjde, tak ne za šest milionů eur. Léto bude složité. Bohudík pro hráče, bohužel pro nás.