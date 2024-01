Dali jsme regulérní gól, proč ho neuznali? divil se trenér Piták

Kouč Karel Piták po zápase s Brannem Bergen svůj tým pochválil. Navzdory prohře 0:1. Navzdory zmařeným nadějím na postup ze skupiny.

Slávistky sehrály nejspíš nejlepší zápas za poslední dva roky, kdy nastupují ve skupině Ligy mistryň, ale opět chyběl gól. Za pět zápasů ve skupině daly jediný. A když balon konečně dotlačily do sítě, rozhodčí gól neuznala.

„Škoda, velké zklamání z výsledku,“ pravil na tiskové konferenci Piták, přičemž vedle něj přikyvovala záložnice Tereza Szewieczková.

Jak vám italská rozhodčí Caputiová neuznaný gól zdůvodnila?

Nijak, nevysvětlila to, vůbec se se mnou nebavila. Přitom jsme podle mě dali regulérní gól, která nevím proč nebyl uznán.

Tereza Szewieczková: Nám říkala, že naše hráčka blokovala gólmanku. No, ať si to každý zhodnotí sám.

Použil jste to v kabině o poločase jako motivaci?

Říkal jsem holkám, ať to hodí za hlavu a zkusí se zdravě naštvat. Snad to zafungovalo, protože do druhého poločasu jsme vstoupili skvěle, bohužel nám to tam ani tentokrát nepadlo. Nakonec jsem ale holky v kabině pochválil, byl to jeden z našich nejlepších výkonů v pohárech za mé dvě sezony tady.

Šancí jste měli opravdu hodně.

Byli jsme nebezpeční, měli plno závarů před brankou. I v obraně jsme si své splnili. Ale tyto zápasy rozhoduje jeden gól. My ho nedali a naopak jeden nešťastný inkasovali. A závěr už si soupeř pohlídal.

V tabulce máte čtyři body, o dva víc než v předchozím ročníku Ligy mistryň. Jak byste srovnal současný tým s loňským?

Cítím z něj daleko větší sílu. Vždyť jen v zápase s Brannem jsme měli víc šancí než za celou loňskou sezonu v pohárech. Posun je velký, jen bychom takové kvalitní zápasy potřebovali hrát každých čtrnáct dní.

Tereza Szewieczková ze Slavie si kryje míč před Anotnií Stárovou a Petrou Bertholdovou ze Sparty.

Časté téma. V české lize chybí konkurence.

Brann naopak hraje těžké zápasy pravidelně, vždyť je teď v norské lize coby mistr až čtvrtý.

Tereza Szewieczková: Potřebovali bychom potkávat takové soupeře častěji, k nějakým věcem v lize nedostaneme prostor a pak nás stojí spoustu sil se v pohárech vůbec nějak prezentovat. Daly jsme do toho vše, což stejně nestačí. Škoda, jsme zklamané, chtěly jsme víc, před zápasem jsme měly ještě teoretickou možnost dostat se do čtvrtfinále.

A co vaše koleno? Kvůli zranění jste nehrála sedm měsíců, teď jste nastoupila podruhé v základu.

Tereza Szewieczková: Zaplaťpánbůh drží. Pořád se ještě necítím v takové formě jako před zraněním, chvíli bude trvat, než naberu herní sebevědomí, ale jsem na hřišti, noha nebolí. Musím zaklepat na dřevo.