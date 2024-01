Norská královna Ada opět proti Slavii. A v létě odchod do Barcelony?

Leccos se od té doby změnilo. Během pěti let jí vyrostly nové soupeřky, těmi největšími však byly zdravotní trable. Ale až ve středu podvečer vyběhne na stadionu v Lyonu proti Slavii, české mistryně se musí mít na pozoru.

Kdo je Hegerbergová? Paní útočnice. Osobnost na hřišti i mimo něj. Silný hlas ženského fotbalu. Tvář boje za rovnoprávnost.

Vždyť pro zvýšení odměn dokonce odmítla reprezentovat, dobrovolně se vzdala mistrovství světa 2019. Jakožto nejlepší fotbalistka planety.

„Chtěla zlepšit minimální platové podmínky, které jsou pro hráčky důležité, aby se mohly soustředit pouze na fotbal. Někdo říkal, že nechala svůj tým ve štychu. Ale ona prostě zůstala pevná ve svém rozhodnutí. I díky ní se pohled na ženský fotbal změnil i v jiných asociacích,“ říká pro iDNES.cz Blanka Pěničková, asistentka trenéra Slavie.

Olympique Lyon – Slavia Praha Liga mistryň, dnes od 18:45 Živě vysílá kanál DAZN.

Ale zpět na hřiště. Osmadvacetiletá Hegerbergová je totiž pořád hlavně výjimečná hráčka. Hladová po gólech. Důkaz? 14 tref v posledních 11 zápasech. Včetně gólu v listopadu v Edenu proti Slavii.

Liga mistryň je její soutěž. Šestkrát ji s Lyonem, kde kope už desátým rokem, ovládla. Naposledy v roce 2022. „Pořád je to velká hráčka. Spousta lidí ji dává do škatulky, že je náchylná ke zraněním a že už její výkony nebudou tak skvělé, ale já si to nemyslím. Pokud hraje, má pro tým obrovský přínos. A to nejen svými góly. Chce vyhrát za každou cenu, ale není ve svém chování arogantní. Správný lídr,“ míní Pěničková.

Ví, o čem mluví. Proti Hegerbergové si zahrála v sezoně 2015/16. S kapitánskou páskou dovedla slávistky do čtvrtfinále Champions League proti Lyonu. 1:9, 0:0, sbohem. Norka s blonďatým culíkem se trefila dvakrát.

Co by teď slávistky za remízu daly... Na úvod letošního ročníku Ligy mistryň prohrály s Lyonem v Edenu 0:9, nyní skupinu proti francouzskému velkoklubu uzavřou.

Bez šance na postup, ale se čtyřmi body v tabulce a pocitem solidního progresu. Připomeňme, že s norským Brannem, který jde dál z druhého místa, prohrály dvakrát 0:1. A že v loňském ročníku vybojovaly body jen dva.

Fotbalistky Olympique Lyon v Edenu

Co Lyon? Z prvního místa se skóre 23:3 si v poklidu zajistil čtvrtfinále. Nejlepší střelkyně Lyonu i celé soutěže? Hegerbergová a Dianiová, obě mají po pěti trefách, společně s nimi ještě Paralluelová z Barcelony a Kerrová z Chelsea (teď dlouhodobě zraněná).

Ovšem kdo drží historický rekord? Jistě, Hegerbergová. V sezoně 2017/18 nastřílela v Champions League 15 gólů. V listopadu dosáhla jako první fotbalistka v Lize mistryň na metu 60 branek, které nastřílela v 62 zápasech. Nyní je na čísle 64, další šanci má proti Slavii.

Stoperka Diana Bartovičová ví, že duel v Lyonu bude hlavně o defenzivě. „Ale věřím, že i my si nějakou střeleckou příležitost vytvoříme. Po zisku balonu musíme být odvážné směrem dopředu. Lyon patří k nejlepším týmům na světě, bylo by skvělé jim dokázat vstřelit branku,“ uvedla pro klubový web.

Pro některé slávistky, třeba osmnáctiletou Bendovou, parťačku Bartovičové ze stoperské dvojice, je zápas na stadionu v Lyonu pro téměř 60 tisíc lidi největším zážitkem kariéry.

České šampionky mohou jen překvapit. Nastoupí bez tlaku a očekávání. Což třeba právě Hegerbergová moc nezná. Rodačka z norského Molde se už v šestnácti objevila v národním týmu. O dva roky později přestoupila z německé Postupimi do Lyonu, historicky nejúspěšnějšího klubu v ženském fotbale.

Dodnes musí dokazovat, proč nosila přízvisko „nejlepší na světě“. Kdo by se na ni nechtěl vytáhnout? Znají ji i ti, kdo ženské kopané zrovna neholdují. A to kvůli kauze během vyhlášení Zlatého míče 2018. Moderátor Martin Solveig se fotbalistky zeptal, zda umí twerk. Vyzývavý tanec, kdy vrtíte pozadím. Schytal kritiku, že šlo o sexistický vtip a musel se omluvit.

Ada Hegerbergová z Lyonu se stala první držitelkou Zlatého míče. Na fotografii je i Martin Solveig (zády), jehož otázka na vítězku vyvolala velký rozruch (nejen) na sociálních sítích.

Hegerbergová přešla kauzu mávnutím rukou, v jiných otázkách se však ozvat nebojí. Ať už to jsou platy hráček, kvůli kterým strávila mimo reprezentaci pět let, nebo příliš nabitý fotbalový kalendář FIFA. „Byla jsem v šoku, když jsem viděla, že se bude hrát ještě v polovině července,“ vyjádřila se nedávno ve svém sloupku pro Guardian s tím, že fotbalistkám hrozí častější zranění.

Jak dobře to zná. Přetržený vaz v koleni v lednu 2020 ji vyřadil na jednadvacet měsíců. Podobné trable nyní zažívá její o dva roky starší sestra Andrine, hráčka Brannu Bergen. Ty dvě se mohly potkat na hřišti jako soupeřky, jenže šikovná záložnice je od léta na marodce.

Mimochodem, už i jejich matka Gerd Stolsmová byla výtečná fotbalistka. Musela však prolínat fotbal s prací. Kariéru ukončila v roce 1990 a loni napsala o výchově svých dcer knihu.

Ada je teď je fit a ve formě. Touží opět políbit stříbrný pohár nejlepší klubové soutěže v Evropě. A dál? V létě jí končí v Lyonu smlouva a čím dál hlasitě se mluví o jejím odchodu do Barcelony, k posledním vítězkám Ligy mistryň. Jak uvedla Mayca Jimenezová, expertka na ženský fotbal z kanálu DAZN, Barcelona už se o norskou střelkyni zajímala před rokem. V létě by ji mohla přivést zadarmo.

„Změna dresu by Adě mohla ještě víc pomoci. Věřím, že všem ještě ukáže,“ pousměje se Pěničková.

Tak třeba Zlatý míč nehýčkala před pěti lety naposledy...