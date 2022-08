Staněk jako Hašek v Naganu. Skvělé zákroky? Já už si zvykl, chválil kapitán

Pořád není ani zdaleka hotovo, ale bezgólový výsledek z Ázerbájdžánu je pro českého šampiona před domácí odvetou tuze nadějný.

„Bereme ho,“ vypálil Staněk bez přemýšlení, když po utkání odpovídal na dotazy reportéra Nova Sportu. „Nevzpomenu si, že bychom někde byli pozdě. Všichni kluci v obraně podali super výkon.“

Ten jeho však čněl vysoko nad ostatní.

Klidný. Jistý. Pozorný. Útočníci soupeře si nevěděli rady.

„Za mě v pohodě, ne?“ usmíval se do kamery při dotazu na brankářovo představení kapitán Lukáš Hejda. „Já už jsem si na Jindru zvykl. Víme, že chytí všechno, co projde. Je to náš Hašek z Nagana.“

Podle oficiálních statistik si Staněk připsal sedm zákroků. Hned na začátku se dvakrát po sobě blýskl proti Vešovičovi a Kadymu. Perfektně vykopl nebezpečnou střelu do protipohybu od Wadjiho a v závěru efektně skočil po ráně střídajícího Ozobiče.

„Tušil jsem, že budu mít hodně práce. Věděli jsme, jaký soupeř proti nám stojí, jak neskutečné individuality v týmu mají,“ popisoval Staněk. Že se musel vypořádat také s bouřlivou kulisou? S tím na něj nechoďte. „Nic moc jsem nevnímal, nesoustředím se na to, co se děje kolem...“

Stejně jako Slavia minulý týden děkovala Aleši Mandousovi za postup v Konferenční lize přes Panathinaikos, velebí Plzeň svého vousáče Staňka. A to nejen nyní.

Vždyť už v minulé sezoně hrál naprosto zásadní roli při nečekané jízdě za plzeňským titulem a výborná forma ho neopouští. Za poslední rok jako brankář neskutečně vyspěl a v současné formě si hlasitě říká o post reprezentační jedničky. Nebo o přestup do zahraničí?

Možná v situaci, kdy by měla Plzeň splněno...

Zatím je totiž play off o Champions League stále teprve v polovině.

„Je výhoda hrát odvetu doma ve známém prostředí. Tady v Baku bylo třicet tisíc lidí, kteří soupeře hnali, ale u nás to bude přesně naopak. Fanoušci podpoří nás a já věřím, že to zvládneme,“ prohlásil Staněk.