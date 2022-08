Vykartovaný Hejda: Remízu bereme, odvetu kluci zvládnout i beze mě

Jeden nebezpečný útok zastavil čistě, když však hasil další, za zákrok dostal žlutou kartu. Pro kapitána plzeňských fotbalistů Lukáše Hejdu byla v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů celkově třetí. Proto domácí odvetu v play off proti Karabachu hrát nebude. „Mrzí mě to, ale věřím, že to kluci zvládnou beze mě,“ řekl po středeční bezbrankové remíze v Baku.