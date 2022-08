Cenný výsledek, šance na Ligu mistrů je pořád velká, řekl plzeňský kouč

Jeho tým poprvé v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů nevyhrál, ale trenérovi plzeňských fotbalistů Michalu Bílkovi to zas až tolik vadit nemuselo. „Chtěli jsme tady uhrát dobrý výsledek a to se nám podařilo,“ řekl kouč po bezbrankové remíze na stadionu ázerbájdžánského Karabachu.