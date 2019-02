Zápas měl všechno kromě gólů, řekl kouč Slavie po remíze s Genkem

„Šance jsou padesát na padesát, teď už bude rozhodovat produktivita,“ poznamenal kouč, když utichl stadion, který bouřlivě prožíval celých devadesát minut. „Zápas měl všechno. Skvělou kulisu, nastřelené brankové konstrukce na obou stranách, oba týmy si vytvořily hodně šancí, chyběly jen góly.“

Slavia měla víc šancí, ale tu největší měl soupeř. Při úniku obránce De Norreho domácí podržel brankář Kolář. „Klíčovým faktorem byla střelecká produktivita. Oba týmy měly hodně možností, ale gól napadl. Když už to skončilo remízou, je pro nás dobře, že je bezgólová.“

Kouč opakovaně chválil protivníka. „Prokázalo se, že to nebyla zdvořilost, když jsem o jeho síle mluvil před zápasem. Stál proti nám mimořádně technicky vybavený soupeř. Není náhoda, že o jejich hráče je zájem v Premier League.“

Výkon záložníka Malinovského označil za fantastický, vyzdvihl první dotek s míčem, v němž Belgičané prakticky nechybovali. „My jsme naopak v prvním poločase ztráceli hodně míčů, dostat je pod tlak nás stálo hodně sil.“

Po přestávce domácí „zmenšili hřiště“ zhuštěním svého rozestavení a díky aktivitě střídajících hráčů postupně získali herní převahu. „Noví hráči přinesli pohyb a klid na rozehrávku. Olayinka s Van Burenem vysoko napadali, nenechali jsme soupeře v klidu rozehrát a dostali jsme ho pod tlak.“

Od belgických novinářů dostal po utkání jedinou otázku: „Doufáte, že Pozuelo odejde do Toronta?“ Reportér narážel na chování španělského kapitána belgického týmu, který si chce vyvzdorovat odchod do Kanady. Kvůli vyhrocené situaci ho kouč nechal 55 minut vysedávat na lavičce. „Ano, doufám,“ odpověděl Trpišovský s úsměvem. „I za tu chvilku dnes ukázal, jak skvělý to je hráč. Na jeho příchod jsme i my museli reagovat střídáním.“

Je to o štěstí, řekl Škoda „Samozřejmě bychom byli rádi vyhráli. Ale na druhou stranu byl zápas rozjetý tak na 2:2, takže je pro nás ve finále asi příznivější 0:0. Do odvety je to lepší výsledek,“ míní Škoda.

Návrat vzdorovitého kapitána přinesl Genku klid do záložní řady a nebezpečnou finální přihrávku. Slavia na to reagovala nasazením Krále. „Po jeho příchodu se soupeř už nedostal přes půlku. Alex má velký akční rádius, hrál odvážně a pracoval velkém prostoru.“

Všechny slávistické šance obstaral Škoda. V první půli trefil tyč, ve druhé třikrát zakončoval po centrech z pravé strany, ale vždy jen do brankáře. „Byl nebezpečný, hodně bojoval, sváděl se stopery spoustu soubojů,“ hájil Trpišovský svého kapitána. „Nebylo lehké centry ze strany proměnit, bylo to o milimetrech. Kdyby trefil, bylo by skvělé, ale doufejme, že si nějaké góly nechal na další zápasy.“

Už v neděli čeká slávisty ligový šlágr v Plzni. „Také oni mají těžký pohárový zápas, takže na tom budeme de facto stejně. Všichni víme, o co jde, první se utká s druhým, v Plzni se nám dlouhodobě nedaří, takže o motivaci nemám strach. V pátek zregenerujeme, v sobotu si něco řekneme o Plzni a v neděli na to vletíme.“