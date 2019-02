Půl roku bez inkasované branky. Kolář je v pohárech doma neprůstřelný

Jediný domácí inkasovaný gól v pohárové sezoně padl v předkole Ligy mistrů, které pro Slavii nedopadlo dobře. Odsoudilo jí k přesunu do Evropské ligy, kde tým doma ani jednou neinkasoval. Vyhrál nad Bordeaux (1:0) a Petrohradem (2:0), dva souboje skončily bezbrankovou remízou: s Kodaní a teď s Genkem.

„Každá nula mě těší, ale je to výsledek týmové práce,“ připomněl Ondřej Kolář po bitvě s Genkem. „Dnes fungovala výborně obrana a já jsem klukům taky pomohl. Nuly jsou zasloužené, zezadu hrajeme organizovaně a dokážeme se vyvarovat zbytečných chyb.“

Druhou stranou mince je, že Pražané střílejí málo gólů. Proti Kyjevu v boji o Ligu mistrů skórovali jednou, v Evropské lize mají po sedmi zápasech skóre 4:3. „Je to kvalitou soupeřů, do velkého počtu šancí vás takové týmy nepustí,“ konstatoval ve čtvrtek kouč Jindřich Trpišovský. „Jsou to většinou rychlostně vybavení hráči, proti kterým se těžko dostáváte k dobré finální přihrávce. Šance tak vznikají spíš jen po centrech ze strany, kde je naděje na úspěch menší.“

Góly chyběly i Kolářovi, který navzdory pohárové matematice prohlásil: „Zápasu by spíš slušel výsledek 2:2,“ pak hned dodal: „Byl to obrovsky těžký zápas a pro nás je důležité, že jsme gól nedostali. Do odvety jdeme s dobrým výsledkem.“

Slavia měla víc šancí, ale Genk několikrát jedovatě zaútočil. „Věděli jsme, že jsou dopředu silní a v lize dávají hodně gólů. Bylo jasné, že tady budou hrát úplně stejně, protože nemají co měnit,“ řekl Kolář.

Své nejlepší výkony gólman předvedl ve střední fázi druhého poločasu, kdy hru Genku oživil příchod záložníka Pozuela a přispěl k několika nebezpečným útokům. „Nejtěžší byl nájezd ze strany, to jsem měl štěstí, že se to odrazilo vedle,“ zmínil šanci De Norreho v 73. minutě. „Ale bylo tam víc nebezpečných momentů.“

Dvakrát už byl Kolář překonaný, ale nikdy z toho nebyl gól. V první půli skončil míč na tyči, ve druhé se pískal ofsajd. „Popravdě, to už jsem se otáčel, že to je gól. Nepočítal jsem, že by to mohl být ofsajd,“ přiznal.

Tyč v utkání zvonila dvakrát. Nejdříve ji nastřelil slávista Škoda, pak hostující Trossard. Šikovný křídelní útočník v rohu hřiště obehrál Kúdelu a z ostrého úhlu obstřeloval Koláře. „Byla to těžká situace, hráč si se mnou může udělat, co chce. Modlil jsem se, ať mě trefí, nebo ať netrefí bránu. Trefil to dobře, ale při našem štěstí to byla tyč, od které se míč odrazil ven.“

V odvetě příští čtvrtek už nějaký gól padnout musí. „Musíme se vyvarovat chyb a doufat, že my ani venku gól nedostaneme. Věřím, že tam nějaký dáme my a postoupíme,“ uzavírá Kolář.