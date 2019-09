Trpišovský a calcio. Jak přijela Parma a Měcholupy byly vykulené

dnes 13:00

Milán (Od našeho zpravodaje) - Tenkrát ho ani nenapadlo, že by se jednoho dne mohl protrénovat až do Champions League. Mezi absolutní špičku. Jindřichu Trpišovskému bylo šestatřicet let, na povel měl Horní Měcholupy, nováčka třetí ligy, a jenom koukal, když za ním jeho tehdejší šéf Jiří Jindra přišel se zprávou: „Dohodli jsme vám přátelák s Parmou!“

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost